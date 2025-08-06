Как тече първият ремонт на коритото на река Владайска в София (снимки)

Столичната община започна основен ремонт на корекцията на р. Владайска от ул. ”Камен Андреев” до бул. ”Княгиня Мария-Луиза” на 23 април.

Това са около 2,6 км от речното корито, което преминава през територията на два столични района – “Възраждане” и “Сердика”. Коритото на река Владайска не е ремонтирано откакто е построено.

Ремонтът е разделен на три етапа - от ул. „Камен Андреев“ до кръстовището на ул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Сливница“; от ул. „Инж. Иван Иванов“ и бул. „Сливница“ до бул. „Христо Ботев“; и от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Княгиня Мария-Луиза“.

Съществуващото корито на реката е с каменна и бетонова облицовка. При ремонтните работи се предвижда да бъде извършена подмяната и реконструкцията на част от прилежащата инфраструктура и да се облагороди околното пространство, уведомиха през април от Столична община (СО).

В хода на ремонта ще бъде укрепено пешеходното мостово съоръжение над реката при ул. “Сливен” – ул. “Българска морава” и ще бъде възстановено състоянието на облицовката на коритото на реката. Ще се обновят инженерни мрежи и съоръжения. Ще се почистят и подрежат декоративни храсти, разположени по протежение на реката. Предвижда се и възстановяване на зелени площи, затревяване и засаждане на декоративна дървесна и храстова растителност.

Работите по обекта трябва да приключат за около година. Към момента майсторите облицоват реката край бул. "Сливница".

Ето как тече ремонтът към днешна дата: