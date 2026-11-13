Преди да променяте текстове и сайт, първо трябва да знаете какво казват ChatGPT, Gemini и Perplexity за вас. Николай Галинов, Head of SEO в Netpeak България, описа в гост-лекция в Икономически университет - Варна подход за ръчна проверка, който може да се приложи от всяка фирма и не изисква платен инструмент.

Защо един опит не стига

По думите на Галинов един и същ въпрос в AI може да даде различни отговори. В класическото търсене следите позиция и CTR, а тук показателите са други: цитиране, дял в отговорите и верни споменавания. Затова проверката се прави с един и същ списък въпроси и се повтаря във времето. Според описанието му AI търсачката разбива въпроса на подзаявки (query fan-out), извлича пасажи от различни сайтове и ги пренарежда, преди да напише отговор. Една ваша страница може да бъде използвана за много различни въпроси, затова и въпросите трябва да са разнообразни.

Стъпка 1: съставете списък от 10-15 въпроса

Галинов препоръчва въпроси от пет вида. Ето ги с примерите от презентацията му, където вместо [бранд], [конкурент] и [случай] се слагат вашите:

Разпознаване: „Какво е [бранд]?“ Записвате дали фактът за бранда е верен.

Сравнение: „[бранд] или [конкурент]?“ Записвате кой печели и защо.

Избор по случай: „Кое е подходящо за [случай]?“ Записвате дали брандът се появява.

Инструкция: „Как се прави [задача]?“ Записвате чий текст е използван като източник.

Алтернатива: „Какво вместо [бранд]?“ Записвате кои конкуренти излизат.

Стъпка 2: задайте ги в три платформи

Според Галинов въпросите се задават в ChatGPT, Gemini и Perplexity, по възможност от профил без история, за да не влияе предишното ви търсене на отговорите. Платформите работят по различен начин: според него Google Search разчита основно на класическото класиране, а независимите езикови модели като ChatGPT, Perplexity и Claude - на собствено извличане и на цитати и споменавания на бранда в мрежата. Затова един бранд може да се представя различно в различните системи.

Стъпка 3: записвайте цитатите и фактите

За всеки отговор се записва кой е цитиран и с какъв факт. Това е най-важният ред в таблицата, защото показва не само дали сте споменати, а и какво казва AI за вас. Галинов предупреждава, че AI може да сглоби стари PDF-и, стари цени и бивши длъжности в един уверен отговор, затова проверявайте всеки факт срещу текущата информация.

Стъпка 4: повторете след месец

Същият списък, същите платформи, след месец. Така сравнението е по-последователно, защото системите се променят и между тестовете. Галинов предлага четири показателя:

Citation rate: колко често AI цитира сайта, цитирания, делени на тестваните въпроси.

Share of Voice: вашият дял спрямо конкурентите при един и същ набор въпроси.

Извлечени пасажи: кои блокове от текста влизат в отговора, проверено ръчно.

Верни и грешни споменавания: колко споменавания носят актуален факт, сравнено с одобрения от вас факт.

Какво още да следите

Според материалите му в Google Analytics 4 си струва да следите трафика от AI платформи. Сървърните логове показват дали ботове като GPTBot, ClaudeBot и PerplexityBot стигат до сайта, но цитирането се мери отделно. Съществуват и платени инструменти за следене на цитати, например Ahrefs Brand Radar, Peec AI и Profound. Галинов съветва преди плащане да се провери дали те покриват България; ръчната проверка работи навсякъде.

След проверката: вратата и текстът

Според презентацията на Галинов следващата стъпка е да се провери дали проблемът не е технически. Отваря се /robots.txt на сайта и се проверяват трите вида AI ботове. Отваря се view-source и се търси първото изречение на основния текст в суровия HTML. После се избира един абзац и се пренаписва така, че отговорът да е първи, в 15-20 думи и без „това“, „той“ или „тя“. Ако проверката показва грешен или остарял факт за вашата фирма, той предлага мостово съдържание: какво е било преди, защо вече не важи и какво е днес.

Контекст и граници

Подходът не гарантира AI цитиране: изборът е на модела. Той показва откъде да започнете. Според Pew Research Center (900 възрастни в САЩ, март 2025 г.) потребителите са кликнали върху обикновен резултат в Google в 8% от посещенията с AI резюме и в 15% от посещенията без такова (pewresearch.org). Лекцията „От Google към ChatGPT: как да оптимизираме за AI търсенето“ беше на 12 ноември 2026 г. в ИУ-Варна, а студентите направиха практическо упражнение с анализ на български бранд в ChatGPT (ue-varna.bg).

За Николай Галиновю

Николай Галинов работи в дигиталния маркетинг от 2008 г. Като Head of SEO в Netpeak България ръководи направленията SEO, Digital PR, Copywriting и Web Development. Автор е на безплатния наръчник „От SEO към GEO“: galinov.com/geo-naruchnik. Профил: galinov.com/about-us.

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