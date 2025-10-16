Иво Сиромахов получи покана да преподава в колежа ''Любен Гройс'' (обновена)

Иво Сиромахов, който допреди дни водеше "Шоуто на Слави" по 7/8, получи покана да преподава в Театралния колеж "Любен Гройс".

Сценаристът, писател и актьор е получил покана от колежа да преподава на студентите в новата специалност "Драматургия", потвърди Иво Сиромахов пред OFFNews. Уточни, че още не е отговорил дали приема позицията и че няма да се мести да живее в Бургас.

В бургаския колеж "Любен Гройс" лекции водят също Димитър Маринов, Ники Илиев, Башар Рахал и др.

Иво Сиромахов се раздели с екипа на Слави Трифонов, с който работеше над 25 години, след като "Има такъв народ" внесе мракобесния си законопроект за промени в НК, според които може да се лежи в затвора от 1 до 6 години за "разпространяване на информация от личния живот".

Сиромахов напусна телевизия 7/8 ден, след като публично отправи остри критики към ИТН и лично към колегата си Тошко Йорданов, който вече е лидер на парламентарната група на партията.

Същевременно "Шоуто на Слави" вече се води от Филип Станев.