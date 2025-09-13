Хиляди вярващи се стичат в Родопите заради утрешния Кръстовден

В навечерието на един от 12-те големи християнски празници - Въздвижение на Светия кръст Господен, по-популярен като Кръстовден, хиляди християни от цялата страна се събират на Кръстова гора. Според вярванията там се съхранява частица от Светия Кръст Господен.

Вярва се, че в нощта срещу празника молитвите се чуват и болните оздравяват. Голяма част от богомолците ще пренощуват под открито небе.

Празничната вечерня ще започне в 19 ч. днес, а от 22:30 ч. е началото на Празничната утриня. В полунощ ще започне Архиерейската Света литургия. Утре рано сутринта на върха, където е поставен Светият кръст, ще бъде отслужен водосвет за здраве и просперитет на българския народ.

Празникът се свързва с чудодейното явяване на Светия кръст на император Константин Велики през 312 година.14 години по- късно неговата майка Елена открива в Палестина гроба Господен и изпратила малка частица от него на сина си в Константинопол, а самият кръстът бил положен в главната Йерусалимска църква.

Българската православна църква извършва поклонение на Кръста Господен четири пъти в годината - на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември.

Заради потока от автомобили и автобуси, които ще се качат на Кръстова гора, се очаква затруднение на движението в района.

От полицията в Пловдив съобщиха, че са предприели мерки срещу пътни инциденти и призоваха шофьорите за търпение и стриктно спазване на указанията.