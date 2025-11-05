Готов е новият проект за 35.СЕУ, ще има уроци на открито върху оползотворени покриви

Столична община започва цялостното обновяване на 35. СЕУ в район „Лозенец“, съобщи СО.
Предвижда се сградата на училището да бъде напълно трансформирана в модерна, достъпна и устойчива образователна среда, която предлага повече пространство, повече зеленина и повече възможности за активност – както за учениците, така и за хората от квартала. Проектът за саниране и обновяване на 35. СЕУ вече има осигурено финансиране и напълно нова концепция.
Новият проект обхваща не само укрепителни дейности и мерки за енергийна ефективност, но и изцяло нова фасада, която превръща сградата и двора в пример за училище на бъдещето.
Сред основните подобрения са:
• нова библиотека и танцов салон, които ще обогатят културния и социалния живот в училището;
• зона за уроци на открито върху оползотворените покриви;
• спортно игрище на покрива на административния корпус, който ще бъде напълно реконструиран;
• пълна достъпност чрез нов асансьор и адаптирани рампи на всички входове;
• изцяло нов двор с игрища, писти за бягане и зони за отдих.
Новата организация на пространството позволява част от двора да бъде отворена за обществено ползване извън учебно време, така че училището да се превърне в живо място за срещи, спорт и отдих за всички жители на квартала и на район “Лозенец”. Столична община изказва благодарност на район „Лозенец“ за проактивната позиция и за добрата работа в подготовката и възлагането на проекта.
Вече се работи по няколко конкретни проекта – сред тях 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в Слатина, където проектирането е завършено и предстои обществена поръчка за строителство, както и 88. СУ „Димитър Попниколов“ в Овча купел, което ще има готов проект до края на годината. До края на 2025 г. ще бъдат финализирани и проектите за 6. ОУ „Граф Игнатиев“, 51. СУ „Елисавета Багряна“ в район „Красно село“ и 104. СУ. Всички те следват една и съща философия – училището като център на квартала, със споделени зелени пространства, модерна спортна инфраструктура и достъпна среда, която да служи не само на учениците, но и на хората в общността.
Всеки проект се разработва с участието на родителите, учениците и жителите на квартала, така че училищата да се превърнат в естествени центрове на общността – места, където образованието, спортът и природата се срещат.
