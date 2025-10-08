Гората.бг купува камион за боклук, прави и кампания за контейнери

Инициативата "Гората.бг" ще купи камион за извозване на боклук, с който ще се включи с усилията за преодоляване на кризата с пълните контейнери в столичните райони "Красно село" и "Люлин".

"До няколко дни ще закупим този камион (от снимките), запазен е за 5 дни в Австрия, за да почистваме незаконни сметища в цяла България и да помагаме при кризи с боклука, точно като тази в София сега. Чудесен повод да се заемем с много критични места!", заяви Никола Рахнев от инициативата.

"Няма да даряваме този камион на Столична или друга община, той ще е собственост на Фондация Гората.бг, така ще е най-справедливо, морално и ще гарантира ефективност, но винаги ще го предоставяме за безвъзмездно ползване колкото е нужно. И първо ще го предоставим в СО за тази криза. Освен това ще закупим и контейнери, надявам се десетки, и отделно ще организираме кампании с доброволци, а също и разяснителни кампании", пише Рахнев.

За всеки който желае да дари, може да го направите тук:

С банков превод:

Фондация „Гората.бг“

IBAN: BG58PRCB92301053873601

Основание: За камиони за почистване