Голям пожар гори край Карнобат, обявиха частично бедствено положение

Частично бедствено положение е обявен в община Карнобат заради голям пожар, който избухна снощи.
Пожар с фронт от около десет километра гори в землищата на няколко села в община Карнобат. На терен са девет екипа на пожарната, в гасенето участват и много доброволци, съобщи кметът на Карнобат Георги Димитров.
"Огънят гори в труднодостъпни, пресечени терени с треви и дървета, обясни той.
По думите на кмета огънят се намира на около 18-20 километра от Карнобат, но е в близост до селата Добриново и Житосвят.
Няма опасност за хората. Заради обстановката и безпроблемното движение на противопожарните коли тази нощ бе затворен пътят между Житосвят и Екзарх Антимово.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Андрей Янкулов за нападението над МВР шефа в Русе: Фокусирането върху служебното положение на пострадалия е заблуждаващо
Тръмп се прави на интересен в скандала с руските дронове в Полша
Ванс: Путин иска от Украйна и 6 хиляди квадратни километра, които не е завладял
Няма задържан за убийството на Чарли Кърк, знамената в САЩ спуснати наполовина