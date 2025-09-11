Голям пожар гори край Карнобат, обявиха частично бедствено положение

Частично бедствено положение е обявен в община Карнобат заради голям пожар, който избухна снощи.

Пожар с фронт от около десет километра гори в землищата на няколко села в община Карнобат. На терен са девет екипа на пожарната, в гасенето участват и много доброволци, съобщи кметът на Карнобат Георги Димитров.

"Огънят гори в труднодостъпни, пресечени терени с треви и дървета, обясни той.

По думите на кмета огънят се намира на около 18-20 километра от Карнобат, но е в близост до селата Добриново и Житосвят.

Няма опасност за хората. Заради обстановката и безпроблемното движение на противопожарните коли тази нощ бе затворен пътят между Житосвят и Екзарх Антимово.