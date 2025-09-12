Голям интерес към Голямото Цветно Тичане на Нестле за Живей Aктивно! – регистрацията продължава

На 14 септември за най-цветното събитие на сезона – „Голямото Цветно Тичане“ на „Нестле за Живей Активно!“ още в 8:00 най-ранобудните ще могат да дойдат на място и да започнат деня с чаша ароматно кафе и фитнес закуска във фестивалното селище на Нестле с любимите марки, както и да се регистрират за участие в бягането. За предварително записалите се онлайн ще има изградена специална бърза лента, по която да преминат без чакане, за да получат тениска, номер и торбички с цветен прах.

За всички гости на събитието още от сутринта са предвидени забавни активни предизвикателства, с които да загреят за старта на маратона, който е точно в 10.00 часа. Уличен волейбол, тичане с ледени препятствия, игри за точност, сръчност и баланс са подготвили Nescafe 3in1, Nescafe Classic, Nescafe Dolce Gusto, Fitness, KitKat и Maggi.

Голямата изненада на маратона тази година е, че към посланиците на каузата – спортните ни легенди Йовчев, Тереза Маринова, Евгени Иванов – Пушката, Симона Дянкова и Екатерина Дафовска ще се присъединят и част от Златните ни момичета от ансамбъла по художествена гимнастика – Магдалена Вълкова – световна и европейска шампионка за девойки, София Иванова и Маргарита Василева – част от ансамбъл жени. Те ще се включат както в маратона рамо до рамо с всички участници, така и в част от активностите и предизвикателствата по време на събитието.

Паралелно с активностите пред НДК, от 8:00 часа сутринта, Асен Аролски и Purina очакват най-нетърпеливите четириноги и техните стопани в Кучешката градинка зад Park Center Sofia, където домашните любимци ще могат да похапнат лакомства и да загреят преди „Маратона на 4 лапи“, който стартира точно в 9:00 часа. Финалът му е пред НДК, където има изградена втора Purina зона, в която забавленията за хора и кучета продължават. По традиция и този път четириногите любимци и техните стопани ще се състезават и забавляват с мисия – за всяка успешно изпълнена активност от куче, Purina ще дарява 1 килограм храна на приюти за животни. „Тичайте заедно, грижете се заедно. Всяка активна лапа храни приятел“ е мотото на тазгодишната инициатива, която съчетава спорта и любовта към домашните любимци със супер кауза.

Третият цветен лъч по време на празника на активния живот е за най-малките. За тях Nesquik и „Нестле за по-здрави деца“ са обособили специална зона за активни игри, забавни предизвикателства и мини-маратон, където децата ще могат да тичат заедно със Симона Дянкова. Детският кът е отворен от 9:00 сутринта, а забавните игри в него ще продължат до 13:00 часа. До момента над 1000 участника са се записали за бяганията, така че не пропускай да станеш част от най-яркия празник на балансирания начин на живот и активното движение в София. Очакваме те на 14 септември!