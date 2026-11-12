Фондация ''За Нашите Деца'' стартира 14-ото издание на коледната кампания ''Тази Коледа чудесата правите Вие!''

Грижата е най-ценният подарък. Тя не се побира в кутия, не се опакова с панделка и не свършва с празниците. Тя остава в живота на едно дете – в първите му самостоятелни крачки, в думите, които успява да изрече, в сигурността да расте в семейство и във възможността да разгърне потенциала си. С това послание фондация „За Нашите Деца“ дава начало на 14-ото издание на своята традиционна коледна кампания „Тази Коледа чудесата правите Вие!“.

Вече 14 години кампанията събира около каузата на детското благополучие компании, организации, екипи и индивидуални дарители. Тази година тя отново отправя покана към всички, които искат да превърнат празничния дух в нещо много по-значимо – реална и дългосрочна подкрепа за деца и семейства в уязвими ситуации.

Визията на кампанията отново е дело на художника, илюстратор и дизайнер Нанда Ментешева, която със своя характерен творчески почерк придава образ на посланието за добротата и споделената грижа.

Вече 34 години фондация „За Нашите Деца“ работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и развиваща среда. За този период организацията е подкрепила близо 35 000 деца, родители и специалисти. Днес нейната работа продължава да осигурява дом и семейна грижа за деца, лишени от родителска грижа, подкрепа за деца със специфични потребности, ранна интервенция, терапия и рехабилитация, както и помощ за семейства, изправени пред трудности.

„Коледа ни напомня колко важно е да бъдем заедно, но за децата, които подкрепяме, грижата е необходима всеки ден. Зад всяко ново умение, всяка преодоляна трудност и всяко дете, което расте в сигурна семейна среда, стоят време, професионализъм, постоянство и хора, които са избрали да помогнат. Нашата коледна кампания е възможност всички тези хора да станат още повече. Вярваме, че когато обединим усилията си, можем да осигурим не просто празничен подарък, а нещо много по-ценно – възможност за по-добро детство и бъдеще. Защото чудесата не се случват сами. Правим ги заедно“, споделят от фондация „За Нашите Деца“.

Един жест. Конкретна промяна в живота на дете.

Дарителската подкрепа има конкретно измерение – тя осигурява професионална грижа, сигурност и възможности за развитие на деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. В рамките на коледната кампания всеки може да избере как да допринесе за промяната:

• 950 евро – ще помогнете на дете и неговото семейство в нужда да получат цялостна социална и психологическа подкрепа.

• 500 евро – ще подкрепите грижата за четири деца, настанени в приемни семейства, за един месец.

• 480 евро – ще осигурите един месец групова музикотерапия за шест деца.

• 460 евро – ще осигурите един месец психологическа подкрепа за три деца.

• 135 евро – ще осигурите храната и ежедневните грижи за едно дете в Детската къща на фондацията за един месец.

Всяка от тези възможности стои зад реална потребност и конкретна грижа. Защото понякога най-важното, което можем да подарим, е навременната подкрепа, която помага на едно дете да преодолее трудност, да развие ново умение или да расте в сигурна среда.

Три начина да направите чудо тази Коледа

Поканете доброто в офиса

Фондацията насърчава компаниите да превърнат традиционните коледни празненства в инициативи с кауза. Благотворителни търгове, кулинарни базари, коледно кино, турнири по настолни игри, творчески работилници и дори специален офис магазин за придобивки са част от предложенията, с които служителите могат да се обединят около обща цел.

Идеята е проста – празничното настроение в офиса да се превърне в подкрепа за децата и семействата, които имат нужда от нея. Всяка компания може да избере подходяща инициатива, да включи своя екип и да допринесе според възможностите си.

Изберете коледен подарък с кауза

Тази година фондация „За Нашите Деца“ предлага специална селекция от продукти, които носят празнично настроение, но и подкрепа за детското развитие. Сред тях са благотворителният календар за 2027 г., създаден в колаборация с дизайнера Едис Пала, коледните чорапи „Еленчета“, произведени от Kingly, празнични картички и други предложения с кауза.

Всеки от тези продукти е повече от подарък – той е начин да споделим доброто с близките си и едновременно с това да подкрепим децата и семействата, които разчитат на грижата на фондацията.

Продуктите могат да бъдат поръчани чрез фондация „За Нашите Деца“, а част от предложенията са достъпни и в платформата на Ozone.bg. Сред тях е и книжката „Коледна приказка“, която допълва празничната селекция с история за добротата, споделянето и истинския смисъл на Коледа.

Пазарувайте с кауза

И тази година социално отговорни компании се включват в кампанията, като даряват част от приходите или стойността на избрани свои продукти и услуги в подкрепа на децата и семействата.

Така всеки може да стане част от промяната чрез своя обичаен избор – да закупи подарък, да избере преживяване или да подкрепи продукт с кауза. А компаниите получават възможност да споделят своята ангажираност с важна обществена мисия.

Заедно можем повече

Партньори на 14-ото издание на „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ са Kingly, Ozone.bg, ИМПРЕС ООД.

Медийни партньори на кампанията са Нова Броудкастинг Груп, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Българската телеграфна агенция и OFFNews.

Тази Коледа чудесата правите Вие!

Фондация „За Нашите Деца“ кани компании, организации, работни екипи и индивидуални дарители да се присъединят към кампанията и да изберат своя начин да подкрепят децата. Защото понякога най-голямата промяна започва с един малък жест, а когато много хора направят този жест заедно, резултатът може да промени цял живот.

Повече за кампанията, възможностите за участие, продуктите с кауза и начините за дарение можете да откриете на:

https://detebg.org/koleda-2026/

Компаниите, които желаят да организират своя инициатива или да се включат като партньори, могат да заявят интерес на [email protected] или на телефон 088 242 8323.

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