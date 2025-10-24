Филип Морис България пуска обновената си програма за лоялност IQOS CLUB

OFFNews 24 октомври 2025 в 16:10 384 0
Снимка Филип Морис България
Филип Морис България представи обновената си програма за лоялност IQOS CLUB - платформа, обединяваща близо 70% от над 450 000 потребители на бранда в България, които са избрали да преминат към по-малко вредна бездимна алтернатива, оставяйки цигарите в миналото.

IQOS CLUB е глобална програма за лоялност за общността на водещата бездимна алтернатива от портфолиото на Филип Морис Интернешънъл, която подкрепя визията на компанията за свят без дим и отразява ценностите на бранда. В обновената версия на клуба пълнолетните потребители могат да „отключват баджове“ и да участват в различни онлайн активности, да печелят награди, част от които са изживявания без аналог.

„С обновения IQOS CLUB и с постоянно разрастващото се портфолио от бездимни алтернативи, ние доказваме, че потребителите са в центъра на нашата екосистема. IQOS CLUB е поредна стъпка в нашата мисия да изградим бъдеще без дим, като предоставяме на общността от пълнолетни потребители възможности за отключване на любопитството им към нови изживявания“, споделя Полина Нинова, ръководител на „Маркетинг и потребителско изживяване за категорията на бездимните алтернативи във Филип Морис България. Тя допълва, че всяко стратегическо бизнес решение на компанията се основава на търсенията на потребителите и на факта, че няма само една бездимна алтернатива или едно конкретно изживяване, което да задоволи всички пълнолетни потребители в различните им интереси и нужди.

Официалният старт на IQOS CLUB идва с една неочаквана музикална колаборация между рапъра Криско и DJ Diass. Двамата продуцираха ремикс на парчето на Криско „Да или не“, провокирани от ценностите на бранда и глобалната платформа CuriousX, създадена, за да празнува любопитството и неговата сила да разширява хоризонти и да провокира позитивни избори. Колаборацията беше обявена пред гостите на специално стилно събитие в София, провело се в атрактивното мултимедийно пространство Videnie. Сред гостите бяха представители на родния шоубизнес, партньори и членове на IQOS CLUB.


За Филип Морис България сътрудничеството с имена от сферата на изкуството, дизайна и музиката е свързано със създаването на емоционални моменти и позитивно изживяване за пълнолетните потребители. Сред вече осъществените колаборации на бранда са такава със стилиста и дизайнер Антония Йорданова, шеф Кустев, шеф Божана Кацарова, артиста Рада Якова и други.

