Европа скърби за трагедията на ''Тракия''. Зеленски написа съболезнования на български език

Европейската комисия и украинският президент Володимир Зеленски изразиха солидарност с България след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

Европейските знамена пред централата на Европейската комисия в Брюксел бяха спуснати наполовина в знак на съпричастност към жертвите на трагедията на автомагистрала „Тракия“.

„Тази сутрин европейските знамена пред централата ни в Брюксел бяха свалени наполовина в знак на солидарност с българския народ след трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семействата на загиналите“, съобщиха от Европейската комисия.

Съболезнования към България отправи и украинският президент Володимир Зеленски, който публикува послание на български език в социалната мрежа X. Той ги написа на английски, български и украински език.

„Изказваме съболезнования на министър-председателя на Република България Румен Радев, на семействата и близките на загиналите в днешната катастрофа в България. Това е огромна загуба! Украйна е солидарна с българския народ“, написа Зеленски на 10 ноември.

Украинският държавен глава пожела сили на спасителните екипи, лекарите и всички, които участват в оказването на помощ на пострадалите, както и бързо възстановяване на ранените.

11 ноември е обявен за ден на национален траур в България с решение на Министерския съвет. Националните знамена пред държавните институции са спуснати наполовина в памет на загиналите.

Тежките пътни произшествия станаха на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол. При две верижни катастрофи в двете посоки на магистралата загинаха 11 души. По последните данни, цитирани в публикациите, ранените са 51, а в инцидентите са участвали общо 86 превозни средства.

Сред основните фактори за катастрофите се посочват гъстата мъгла и силно намалената видимост. Пострадалите бяха транспортирани до лечебни заведения в Ямбол, Сливен и Бургас, а в спасителните операции се включиха екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и военните.

Разследването на обстоятелствата около тежките произшествия продължава. Предстои да бъдат изяснени причините за сблъсъците, както и дали са били предприети необходимите мерки за безопасност на движението при опасните метеорологични условия.

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