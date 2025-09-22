Есента започва днес в 21:19 ч.

Днес е есенното равноденствие

В 21 часа и 19 минути днес е есенното равноденствие и у нас започва астрономическата есен.

Продължителността на деня ще е 12 часа и 10 минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Астрономическата есен започва в деня на есенното равноденствие, т. нар. есенна равноденствена точка, която е около 22 септември за Северното полукълбо и около 20 март за Южното полукълбо. В този ден директните слънчеви лъчи падат точно върху екватора. След този ден ъгълът на слънчевите лъчи непрекъснато намалява, с което слънчевото греене също намалява значително. След това започва и понижение на температурите, с преобладаващо хладно време.

Есенни са месеците септември, октомври и ноември в Северното полукълбо, както март, април и май в Южното полукълбо.

