Елхата на София светва на 2 декември

Кметът на София Васил Терзиев ще запали светлините на коледната елха на 2 декември в 19.00 часа.

Празничното дърво се намира на площад „Св. Александър Невски“ и е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 украшения - коледни цветя и фигурки и над 20 000 светлинки.

Празничната програма ще започне в 18.00 ч. и в нея ще участват хорът към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов и солисти Моника Велчева и Дария Боева.

Водещ на събитието ще бъде актрисата Венцислава Асенова.