Екипи на СО изчистиха блокираното с боклуци улично платно

Ул. Владайска

Снимка Столична община
Ул. "Владайска" е изчистена.
Светкавична реакция на Столична община, блокираната с боклуци улица "Владайска" бе разчистена час след сигнала на OFFNews за блокирано движение в ранните часове на деня. 

Планината от поизгнили боклуци бе точно зад 4-та градска болница, на метри от МВР болница и училище в близост до Руски паметник. 

Мястото около контейнерите е почистено. 

