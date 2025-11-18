Екипи на СО изчистиха блокираното с боклуци улично платно

Светкавична реакция на Столична община, блокираната с боклуци улица "Владайска" бе разчистена час след сигнала на OFFNews за блокирано движение в ранните часове на деня.

Планината от поизгнили боклуци бе точно зад 4-та градска болница, на метри от МВР болница и училище в близост до Руски паметник.

Мястото около контейнерите е почистено.