На вниманието на СО: Боклуци край контейнерите се превръщат в барикади

Столична улица в район "Красно село" осъмна с барикада от боклук на пътното платно.

Отпадъците по ул. "Владайска" около контейнерите, които вече редовно се почистват, не са извозвани от началото на кризата.

Тази нощ разгневен жител е разхвърлял боклуците и е блокирал движението по улицата, видя репортер на OFFNews.

Планината от поизгнили боклуци бе точно зад 4-та градска болница, на метри от МВР болница и училище в близост до Руски паметник.