На вниманието на СО: Боклуци край контейнерите се превръщат в барикади

Столична улица в район "Красно село" осъмна с барикада от боклук на пътното платно.
Отпадъците по ул. "Владайска" около контейнерите, които вече редовно се почистват, не са извозвани от началото на кризата.
Тази нощ разгневен жител е разхвърлял боклуците и е блокирал движението по улицата, видя репортер на OFFNews.
Планината от поизгнили боклуци бе точно зад 4-та градска болница, на метри от МВР болница и училище в близост до Руски паметник.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4005
3
18.11 2025 в 08:59
Най-шокиращо е, че не се запълват и дупките по улиците, които трябваше да се закърпят още през пролетта. Пълна абдикация.
2970
2
18.11 2025 в 08:39
То май и преди кризата беше така - целия септември бях в Лозенец, още като пристигнах около контейнерите имаше планини от едрогабаритни отпадъци, които стояха там кой знае откога. Като си тръгвах още бяха там. Нищо чудно да ги намеря и по Коледа...
1953
1
18.11 2025 в 08:23
Диана Хърка прекрати гладна си стачка
Пренасочват полети от летището в София заради силен вятър
Христо Марков е новият шеф на НАП
Радан Кънев за задържания си с марихуана син: Не подценявам действията му. Явно не сме намерили верния подход
Преместиха Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор
Американският петролен гигант ''Шеврон'' прояви интерес към активите на ''Лукойл''
Преместиха Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор