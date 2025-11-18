На вниманието на СО: Боклуци край контейнерите се превръщат в барикади

OFFNews 18 ноември 2025 в 08:08 396 3
Отпадъци са блокирали движението по столична улица

Снимка OFFNews
Отпадъци са блокирали движението по столична улица

Столична улица в район "Красно село" осъмна с барикада от боклук на пътното платно. 

Отпадъците по ул. "Владайска" около контейнерите, които вече редовно се почистват, не са извозвани от началото на кризата. 

Тази нощ разгневен жител е разхвърлял боклуците и е блокирал движението по улицата, видя репортер на OFFNews. 

Планината от поизгнили боклуци бе точно зад 4-та градска болница, на метри от МВР болница и училище в близост до Руски паметник. 

    4005

    3

    IvGGG

    18.11 2025 в 08:59

    -0
    +0
    Да бяха само едрогабаритните. Не се чистят и листата, и са оставени да си изгният.
    Най-шокиращо е, че не се запълват и дупките по улиците, които трябваше да се закърпят още през пролетта. Пълна абдикация.

    2970

    2

    Джендо Джедев

    18.11 2025 в 08:39

    -0
    +0
    craghack,

    То май и преди кризата беше така - целия септември бях в Лозенец, още като пристигнах около контейнерите имаше планини от едрогабаритни отпадъци, които стояха там кой знае откога. Като си тръгвах още бяха там. Нищо чудно да ги намеря и по Коледа...

    1953

    1

    craghack

    18.11 2025 в 08:23

    -0
    +2
    Незнам защо, но от месец или два не извозват едрогабаритните отпадъци около кофите. Трупат се клони, матраци, други стари мебели...
     
