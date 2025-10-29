Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец

29 октомври 2025

Снимка БГНЕС/архив

Двама мъже загинаха на жп релсите днес. И двата инцидента са станали около 8 часа тази сутрин. 

Мъж загина след като бе блъснат от влака от Варна за София. Той е на 32 години от Нидерландия, съобщиха от дирекцията на полицията в крайморския град. Бил е обявен за издирване от негови близки на 27 октомври, които се притеснявали за психическото му състояние.

От полицията уточняват, че според очевидци нидерландецът се е самоубил, тъй като машинистът е подал звуков сигнал, но мъжът не се е отдръпнал от релсите. По случая е образувано досъдебно производство. 

Мъж е бил прегазен от влака Петрич –София в района на спирка Благоевград.

По първоначалната информация машинистът е забелязал мъж, легнал на релсите, но въпреки усилията, не е успял да спре.

    1948

    2

    craghack

    29.10 2025 в 14:39

    -0
    +0
    За него не се знае, може просто да си е къртил сладко, сладко след вечерния запой...

    4047

    1

    IvoIvo

    29.10 2025 в 12:12

    -0
    +4
    А легналият не се е самоубил, така ли?
     
