"Деца рисуват за деца" - благотворителна инициатива на БПЦ

Св. Синод на Българската православна църква поставя начало на тазгодишното издание на благотворителната изложба "Деца рисуват за деца", съобщи пресслужбата на БПЦ. Официалното откриване на кампанията е на 18 ноември 2025 г. (вторник) от 18:00 ч. в х-л „Hyatt Regency Sofia“. Творбите, които участват в инициативата, са избрани от Национален конкурс „Възкресение Христово“ (до 2022 г.), „Петдесетница – съшествието на Светия Животворящ Дух“ (2023 и 2024 г.) и „Моят небесен покровител“ / „Моят православен храм“ (2025 г.).

Дарените от изложбата средства ще помогнат пряко за по-добри условия при лечението на децата в единствената национална Клиника по УНГ, която е към болница ИСУЛ (София). Събраните средства от закупуването на творбите се предоставят с цел осигуряване на двойни медицински легла за Детското УНГ отделение.

"Участниците в църковния конкурс преотстъпват своите картини в полза на своите нуждаещи се от лечение връстници, за да възкръснат детските усмивки, да победят животът, добротворството и любовта! Да подкрепим детския живот с протегнатата си и щедра ръка! Да помогнем безкористно и от сърце, за да бъдем като децата, на които Господ обеща небесното Си Царство!", пише още в прессъобщението за събитието.

Показаните рисунки са от изданието на изложбата от 2023 г.

Партньори на инициативата са хотел „Hyatt Regency Sofia“, телевизията на Софийска митрополия, БНТ, радио „Зорана“, Детско-юношеският църковен хор „Св. Серафим Софийски“ и Църковното неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ (София).