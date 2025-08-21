Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта, сочи разследването

Разследването на инцидента с дерайлиралия край Пясъчево влак е категорлично, че скоростта на машината не е била превишена. Това заяви в "Денят започва" инж. Бойчо Скорбански, зам.-председател на Националния борд за разследване на произшествия.

"Скоростта е под допустимата в границите, заради което се отхвърля като причина и работна хипотеза", обясни той.

На 15 август товарен влак с цистерни се запали. Общо 13 бяха дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево

От медийни публикации вчера стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.

"Не ме учудват тези неща, тъй като това е открит регион, до който достъп единствено и само полицията. Надявам се до прибиране на всички останали елементи от инфраструктурата и подвижния състав, просто да ги опази", коментира инж. Бойчо Скорбански.

Направени са измерванията на железопътната инфраструктура и на първите три дерайлирали вагона от състава на влака. Сега остава да се направят по-сериозни и задълбочени измервания. През следващата седмица предстои измерване от специализирана лаборатория, която ще ни даде още по-подробни резултати.