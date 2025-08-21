Дерайлиралият влак край Пясъчево не е превишил скоростта, сочи разследването

OFFNews 21 август 2025 в 09:39 2001 1
Дерайлиралият товарен влак в Хасковско

Снимка БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Разследването на инцидента с дерайлиралия край Пясъчево влак е категорлично, че скоростта на машината не е била превишена. Това заяви в "Денят започва" инж. Бойчо Скорбански, зам.-председател на Националния борд за разследване на произшествия.

"Скоростта е под допустимата в границите, заради което се отхвърля като причина и работна хипотеза", обясни той.

На 15 август товарен влак с цистерни се запали. Общо 13 бяха дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево

От медийни публикации вчера стана ясно, че младежи са опитали да откраднат метални части от дерайлиралите вагони.

"Не ме учудват тези неща, тъй като това е открит регион, до който достъп единствено и само полицията. Надявам се до прибиране на всички останали елементи от инфраструктурата и подвижния състав, просто да ги опази", коментира инж. Бойчо Скорбански.

Направени са измерванията на железопътната инфраструктура и на първите три дерайлирали вагона от състава на влака. Сега остава да се направят по-сериозни и задълбочени измервания. През следващата седмица предстои измерване от специализирана лаборатория, която ще ни даде още по-подробни резултати.

"Към момента външните фактори са изключени - разглеждат се инфраструктурата и подвижен състав. Тоест някъде оттам ще се разбере и основната причина", обясни инж. Скорбански.

    Деспин Митрев

    21.08 2025 в 10:15

    По европата руските посолства участвали в саботажи, палежи - разбрахте ли? Плащали и с крипто и наемали и местни лумпени. У нас от едно благоевградско село, една леличка раздаваше айфони от "лотарията", по случайност все на лумпени... ДАНС не е засекло подобни неща - знам! И много им вервам...
     
