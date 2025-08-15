Цистерни с дизелово гориво горят в Хасковско, товарен влак е дерайлирал

Товарен влак с цистерни се запали. Няколко вагона с дизелово гориво са се обърнали и горят в Хасковско, съобщи бТВ.

На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня, пътуват още 10 екипа.

„Към настоящия момент има информация, че има инцидент с дерайлирал влак, който превозва дизелово гориво. Горят осем цистерни“, уточни главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който пътува към мястото на инцидента.

Той увери, че няма опасност за населените места.

Влакът е с 34 вагона и два локомотива. Произшествието е следствие от дерайлиране, уточни инж. Бойчо Скробански.

„Около 5 часа, малко преди да навлезе в Симеоновград – на 10 км от Симеоновград в посока Гълъбово, дерайлират няколко вагона. Все още не е ясно колко точно. Цистерните са пълни с нафта. От преобръщането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелово гориво. Впоследствие пожарът обхваща между пет и осем вагона“, обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов по бТВ, който също пътува към инцидента.

„Последните снимки показват, че пожарът върви към цялостно потушаване. Създали сме организация от северна страна да подходи дизелов локомотив, който да изтегли останалите незасегнати цистерни с цел да не се получи ново възбуждане на огъня“, обясни той.

„Машинистите са разказали, че са усетили огромен тласък, сякаш нещо е тласнало цялата композиция. Веднага след това се е чул тътен и фактически влакът се разкъсва“, каза още транспортният министър.

Композицията е на частен превозвач.