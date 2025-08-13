Държавният департамент на САЩ: Без промяна остава ситуацията с правата на човека в България

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България, се посочва в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ на неговия сайт.

В частта за България е отбелязано, че българското правителство е предприело мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем.

Посочено е, че има няколко случая, при които служители на правителството са извършили неправомерни или произволни убийства.

Даден е пример със случая на мъжа от Стара Загора, заплашил дете с нож и починал след полицейско преследване с коли и опит за ареста му. Според доклада от аутопсията той е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи.

В доклада е написано още, че конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право, но са налице правни и практически ограничения на свободата на изразяване.