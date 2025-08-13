Държавният департамент на САЩ: Без промяна остава ситуацията с правата на човека в България

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България, се посочва в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ на неговия сайт.
В частта за България е отбелязано, че българското правителство е предприело мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем.
Посочено е, че има няколко случая, при които служители на правителството са извършили неправомерни или произволни убийства.
Даден е пример със случая на мъжа от Стара Загора, заплашил дете с нож и починал след полицейско преследване с коли и опит за ареста му. Според доклада от аутопсията той е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи.
В доклада е написано още, че конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право, но са налице правни и практически ограничения на свободата на изразяване.
"Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм", се отбелязва в доклада, като се дава пример с журналиста Йоан Запрянов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
2
13.08 2025 в 14:32
20424
1
13.08 2025 в 14:15
Гражданите имат право и да гласуват, но с хартийка, която да може да бъде подменена, подправена, дописана, но не и в малките населени места, където се гласува задължително за местния тъпанар или енергиен мърляч!
Изчезнаха трима от Наглите, открити са само телефоните и колите им
Дронове камикадзе на ВСУ удариха нефтопровода Дружба, един от най-големите в света
Студенти от Газа: Преди искахме да учим и да пътуваме, сега искаме да ядем
Делян Пеевски обяви край на приватизацията: Оттук нататък няма да се разпродава нищо
Главна инспекция по труда: От началото на годината са установени 2200 души, работещи без трудов договор
САЩ критикуват влошаването на правата на човека в много страни в Европа