Държавният департамент на САЩ: Без промяна остава ситуацията с правата на човека в България

Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм", се отбелязва в доклада за положението с правата на ч

OFFNews 13 август 2025 в 13:11 424 2
Права на човека

Снимка Getty Images
През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България.

През миналата година не са настъпили значителни промени в ситуацията с правата на човека в България, се посочва в доклада за положението с правата на човека по света през 2024 г., публикуван от Държавния департамент на САЩ на неговия сайт.

В частта за България е отбелязано, че българското правителство е предприело мерки за разкриване и наказване на длъжностни лица, които са извършили нарушения на правата на човека, но тези действия често са били недостатъчни, а безнаказаността продължава да е проблем.

Посочено е, че има няколко случая, при които служители на правителството са извършили неправомерни или произволни убийства.

Даден е пример със случая на мъжа от Стара Загора, заплашил дете с нож и починал след полицейско преследване с коли и опит за ареста му. Според доклада от аутопсията той е починал вследствие на задушаване. Уволнени са двама полицаи, замесени в случая, както и двама висши полицаи.

В доклада е написано още, че конституцията и законите гарантират свободата на изразяване, включително за представителите на пресата и другите медии, и правителството като цяло спазва това право, но са налице правни и практически ограничения на свободата на изразяване.

"Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите, предназначени за подкрепа на медиите, вредят сериозно на медийния плурализъм", се отбелязва в доклада, като се дава пример с журналиста Йоан Запрянов.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3055

    2

    helper68

    13.08 2025 в 14:32

    -0
    +0
    Корпоративният и политическият натиск, неефективната и корумпирана съдебна система и непрозрачното управление на ресурсите - ма мног точно е описано..

    20424

    1

    случайно прочетох

    13.08 2025 в 14:15

    -0
    +3
    Правата на човека в България се свеждат до задължително плащане на обезщетенията за нарушаването им към отделни граждани и събиране на пари за журналисти осъдени по дела-шамари (Борис Митов и т.н.).
    Гражданите имат право и да гласуват, но с хартийка, която да може да бъде подменена, подправена, дописана, но не и в малките населени места, където се гласува задължително за местния тъпанар или енергиен мърляч!
     