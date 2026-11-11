Държавата дава еднократна помощ от 8000 евро на близките на загиналите на АМ ''Тракия''

OFFNews 11 ноември 2026 в 11:52 317 1
Наталия Ефремова

Снимка БНТ
Наталия Ефремова

Държавата ще изплати еднократна социална помощ в размер на 8000 евро на близките и наследниците на загиналите при вчерашните тежки катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет след днешното правителствено заседание, цитирана от БТА. 

Помощта ще бъде предоставена чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а средствата ще бъдат одобрени като извънредни по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Сумата ще бъде изплатена в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси.

Средствата са предназначени за покриване на първоначалните им нужди след трагедията. Близките на пострадалите ще могат да потърсят и безплатна психологическа помощ. Тази подкрепа е достъпна чрез социалните услуги в общините. Институциите са в готовност да отпуснат и допълнителна еднократна социална помощ по закон при установена нужда, допълни Ефремова.

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Коментари
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1

Stoyancho

11.11 2026 в 12:28

-0
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За да ги погребат ли.....? чувствам се извън кожата си
 
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