Държавата дава еднократна помощ от 8000 евро на близките на загиналите на АМ ''Тракия''

Държавата ще изплати еднократна социална помощ в размер на 8000 евро на близките и наследниците на загиналите при вчерашните тежки катастрофи на автомагистрала „Тракия“, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в Министерския съвет след днешното правителствено заседание, цитирана от БТА.

Помощта ще бъде предоставена чрез дирекциите „Социално подпомагане“, а средствата ще бъдат одобрени като извънредни по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

Сумата ще бъде изплатена в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси.

Средствата са предназначени за покриване на първоначалните им нужди след трагедията. Близките на пострадалите ще могат да потърсят и безплатна психологическа помощ. Тази подкрепа е достъпна чрез социалните услуги в общините. Институциите са в готовност да отпуснат и допълнителна еднократна социална помощ по закон при установена нужда, допълни Ефремова.

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