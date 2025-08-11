Четвърти ден битка с огъня край Сунгурларе, изпепелени са над 10 000 декара

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Все още има действащи огнища.
Вчера заради силния вятър огънят се насочи към село Скала, но бързата намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. Остава в сила обявеното бедствено положение.
Кметът на Сунгуларе инж. Димитър Гавазов съобщи по БНТ, че все още има действащи огнища.
"Днес пак имаме уверението, че ще се включи хеликоптерът от Ново село и двата шведски самолета за гасене по въздух. Всички екипи на пожарна безопасност са на терен, имаме много доброволци, тежка техника, булдозери. Дано вятърът след обяд не е силен, каза още Гавазов.
