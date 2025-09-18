Братът на починалия полицай на протеста: Гнусно е да се правят манипулации със смъртта му

"Благодаря на вас, които сте тук, благодаря на колегите му, които са му помогнали и са го придружили до Пирогов, страдаше от сърце. Това, което се случва - манипулации с неговата смърт - е неприятно, бих казал - гнусно и съм твърдо против това. Докторите са направили три опита за реанимация, но за съжаление сърцето му не е успяло да се върне отново към ритъм. Благодаря ви, че почетохте моя брат."

Както OFFNews писа, днес полицаят е бил откаран в противошокова зала в настъпила клинична смърт.

Самуил Попов разказа и как са го търсили - като кмет на Бистрица. Дошли четирима души с черни маски. Не са го намерили още.

"Кметът на Огняново също е защитил обеществения интерес, за да няма кражби и затова е пострадал. Трябва да сме заедно, да се изправим пред всяка несправедливост, защото утре може да сте вие," каза още братът на починалия полицай.