Братът на починалия полицай на протеста: Гнусно е да се правят манипулации със смъртта му

OFFNews 18 септември 2025 в 19:38
Самуил Попов, кмет на Бистрица

Самуил Попов, кмет на Бистрица

"Благодаря на вас, които сте тук, благодаря на колегите му, които са му помогнали и са го придружили до Пирогов, страдаше от сърце. Това, което се случва - манипулации с неговата смърт - е неприятно, бих казал - гнусно и съм твърдо против това. Докторите са направили три опита за реанимация, но за съжаление сърцето му не е успяло да се върне отново към ритъм. Благодаря ви, че почетохте моя брат."

Както OFFNews писа, днес полицаят е бил откаран в противошокова зала в настъпила клинична смърт. 

Самуил Попов разказа и как са го търсили - като кмет на Бистрица. Дошли четирима души с черни маски. Не са го намерили още.

"Кметът на Огняново също е защитил обеществения интерес, за да няма кражби и затова е пострадал. Трябва да сме заедно, да се изправим пред всяка несправедливост, защото утре може да сте вие," каза още братът на починалия полицай.

    Gunteer

    18.09 2025 в 21:25

    Браво, че е бил там да каже истината. Дали не са изпратили точно този полицай нарочно, знаейки кой е брат му? Дали е случайност? Не знам какво да мисля. Твърде странно съвпадение!
     