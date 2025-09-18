Какво знаем за случая с починалия полицай

Полицаят от кордона на Народното събрание е постъпил в Противошокова зала на "Пирогов" в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължени са започналите от спешния екип на ЦСМП-София реанимационни действия. Въпреки положените усилия от страна на медицинските екипи, умира, съобщиха от спешната болница.

50-годишният полицай от кордона на Народното събрание изпадна в безсъзнание на паркинга пред БНБ. По повод обвиненията, че линейката е закъсняла и е пристигнала 15 минути след подаване на сигнала от Центъра за спешна медицинска помощ в столицата излязоха с опровержение.

В 7.15 ч. постъпи сигнал в Координационната централа на Спешна помощ София за припаднал полицай на паркинга пред БНБ. В същата минута тръгна линейка с реанимационен екип, която е на мястото за 5 мин. – в 7.20 ч. Пациентът е бил в безсъзнание. Спешните медици са видели колегите му да извършват непряк сърдечен масаж. Веднага е включен дефибрилатор. Пациентът е бил интубиран на място. През целият път до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в линейката са извършвани продължаващи реанимационни действия. Спешният екип е хоспитализирал пациента в Противошокова зала на „Пирогов“. Фактите са доказуеми, за разлика от интерпретациите и внушенията, посочиха от ЦСМП.

Казуса с починалия полицай коментираха и от Министерството на здравеопазването.

Още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, проведе разговори и се запозна с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала. От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен, съобщиха от здравното министерство.

Здравният министър Силви Кирилов призова да не се спекулира с нещастния случай.

"Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения“, коментира той.