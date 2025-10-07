БОЕЦ организира всекидневни протести пред сградата на ДПС-Ново начало

Гражданското сдружение БОЕЦ е внесло уведомление за всекидневни протести пред сградата на централата на ДПС-Ново начало на ул. "Врабча" до 11 ноември включително.

Протестът ще е под наслов "Боклук за боклука".

Сдружението се обръща към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" с призив:

"Носете си боклука и го "депозирайте" пред кочината на Пеевски и ДПС на ул. "Врабча" 23 всеки ден от 17:00 ч. до 22:00 ч. Ако някой се опита да ви спре, информирайте го, че участвате в събитието на БОЕЦ, което е официално и законно — изграждаме арт-инсталация "Боклук за Боклука". Пред входа на сградата има и голям контейнер за боклук. Като се напълни, слагайте чувалите си с боклук пред входа на сградата", посочват от сдружението във фейсбук.