БОЕЦ организира всекидневни протести пред сградата на ДПС-Ново начало

OFFNews 07 октомври 2025 в 14:53 1564 4
БОЕЦ

Снимка БОЕЦ

Гражданското сдружение БОЕЦ е внесло уведомление за всекидневни протести пред сградата на централата на ДПС-Ново начало на ул. "Врабча" до 11 ноември включително.

Протестът ще е под наслов "Боклук за боклука".

Сдружението се обръща към жителите на столичните райони "Люлин" и "Красно село" с призив:

"Носете си боклука и го "депозирайте" пред кочината на Пеевски и ДПС на ул. "Врабча" 23 всеки ден от 17:00 ч. до 22:00 ч. Ако някой се опита да ви спре, информирайте го, че участвате в събитието на БОЕЦ, което е официално и законно — изграждаме арт-инсталация "Боклук за Боклука". Пред входа на сградата има и голям контейнер за боклук. Като се напълни, слагайте чувалите си с боклук пред входа на сградата", посочват от сдружението във фейсбук.

    6764

    4

    GB

    07.10 2025 в 16:20

    -0
    +2
    Kilca,

    Може, разбира се.
    Дори може да не носите своя боклук, а да си вземете изхвърлена торбичка от Люлин ли от Кр.С.

    500

    3

    Незначителен червей

    07.10 2025 в 15:49

    -0
    +11
    Браво на всички тези хора ,който правят нещо ,имат кауза. За съжаление ,с драскане не може да се пребори чумата ,която отнема бъдещето на България. Крайни действия и постоянност. А ма ,де го народът ,сплотяването и волята ?

    4764

    2

    Kilca

    07.10 2025 в 15:34

    -0
    +12
    Браво! А може ли и протестиращи граждани от другите квартали да се включим в арт инсталацията?

    4246

    1

    БотоксПутю

    07.10 2025 в 15:09

    -0
    +12
    Браво на Боец! Така трябва. Дай Боже със свои съмишленици като партии и сдружения да влезат като Единен фронт в следващото Народното събрание.

     
