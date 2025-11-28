Близо 50 хил. нарушители са засечени от тол камерите, започва връчването на глобите

От 7 септември до момента са засечени 49 291 нарушители, като има тенденция броят им да намалява, каза по време на брифинг Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление, коментирайки ефекта от тол камерите за средна скорост.

Най-високата скорост, регистрирана до момента, е 248 км/ч. Нарушителят е засечен в района Равадиново – Цалапица, като опасното нарушение се е случило нощем.

До момента са сертифицирани 65 броя отсечки за средна скорост. Тенденцията е те да станат 100 до края на 2026 г., обясниха от Националното тол управление.

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР е приключило.

Събирането на данни за налагане на административни наказания за превишена средна скорост стартира на 26 ноември. Той добави, че вече започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ уточни, че файловете с нарушителите на средна скорост ще се преглеждат много внимателно, за да не се допуснат пороци в процеса. Той отбеляза, че още от 7 септември се забелязва подобрение в поведението на водачите и очаква ефектът да бъде още по-голям, след като започне връчването на глобите.

Близнаков съобщи също, че през изминалата седмица е проведена акция за контрол на товарни автомобили и автобуси, при която са проверени 10 хиляди превозни средства и са установени около 2000 нарушения. Сред констатираните нарушения е имало и водачи, управлявали под въздействието на алкохол и наркотици.