Бивш зам.-ректор на Академията на МВР: Всеки, който не се съобразява с кортеж на НСО, се възприема за заплаха

Ако водач на цивилен автомобил не отстъпи достатъчно пространство, охраната може да предприеме маневри, които изглеждат рискови, но са част от протокола за защита, заяви пред Bulgaria on AIR бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов.

Той коментира случката, в която автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от кортежа на ливанския президент навлязоха в насрещното платно край Пловдив, като почти се стигна до катастрофа.

"Гражданинът в случая е длъжен да осигури безопасно преминаване на автомобилите, които се движат със специален режим. И това не е изненада, защото виждате - още самият полицейски автомобил ясно показва на гражданина, че след него се движат още автомобили със специално предназначение. Това е държавен ръководител на чужда държава и нашата държава поема ангажимент да осигури неговия живот и здраве по време на пребиваването му у нас", заяви доц. Иванов.

Зам.-ректорът на Академията на МВР заяви, че ако шофьор види такъв кортеж - трябва да намали скоростта и да се прибере плътно вдясно. По думите на Милен Иванов всеки автомобил, който не предприеме установените правила, се приема като заплаха.

"Ако не предприемете действия, които да бъдат оценени от охраната като опасни за охраняваното лице, тя няма да предприеме такива действия, каквито видяхме с оперативния автомобил. Но той го направи, защото гражданинът в този момент започна да подава светлинни сигнали и да си търси правата. В случая това е неразумно и неправомерно действие", каза той.

По отношение на въпроса дали кортежите имат право да навлизат в насрещното, доц. Иванов обясни, че това се допуска, когато се осигурява безопасен коридор за движение.