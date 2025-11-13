Бивш зам.-ректор на Академията на МВР: Всеки, който не се съобразява с кортеж на НСО, се възприема за заплаха

Ако водач на цивилен автомобил не отстъпи достатъчно пространство, охраната може да предприеме маневри, които изглеждат рискови, но са част от протокола за защита, заяви пред Bulgaria on AIR бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов.
Той коментира случката, в която автомобили на Националната служба за охрана (НСО) от кортежа на ливанския президент навлязоха в насрещното платно край Пловдив, като почти се стигна до катастрофа.
"Гражданинът в случая е длъжен да осигури безопасно преминаване на автомобилите, които се движат със специален режим. И това не е изненада, защото виждате - още самият полицейски автомобил ясно показва на гражданина, че след него се движат още автомобили със специално предназначение. Това е държавен ръководител на чужда държава и нашата държава поема ангажимент да осигури неговия живот и здраве по време на пребиваването му у нас", заяви доц. Иванов.
Зам.-ректорът на Академията на МВР заяви, че ако шофьор види такъв кортеж - трябва да намали скоростта и да се прибере плътно вдясно. По думите на Милен Иванов всеки автомобил, който не предприеме установените правила, се приема като заплаха.
"Ако не предприемете действия, които да бъдат оценени от охраната като опасни за охраняваното лице, тя няма да предприеме такива действия, каквито видяхме с оперативния автомобил. Но той го направи, защото гражданинът в този момент започна да подава светлинни сигнали и да си търси правата. В случая това е неразумно и неправомерно действие", каза той.
По отношение на въпроса дали кортежите имат право да навлизат в насрещното, доц. Иванов обясни, че това се допуска, когато се осигурява безопасен коридор за движение.
6764
4
13.11 2025 в 21:43
Човекът кара плътно вдясно. Не се изисква да прави друго при светлинни сигнали. По правилника за движение.
В този случай няма нужда от екстремни действия на службата.
Ако по вашите протоколи се прави друго, то разпространете ги, дайте ги по школите да ги учат в шофьорските курсове или...... просто си сменете протокола.
Кои точно действия биха били "оценени от охраната като опасни"?
Светлинни сигнали подават при нужда всички шофьори за безопасност.
Идеята е да каже, нямате звукова сигнализация, карате в опасно бързо и насрещното и застрашавате живота ми и на семейството ми.
Никога НЕ е "неразумно и неправомерно действие", човек да си търси правата.
1605
3
13.11 2025 в 15:14
2970
2
13.11 2025 в 13:30
2970
1
13.11 2025 в 13:28
Ама да, само изглеждат. Ама всъщност не са, нали? То това малко като корупцията - няма такава, има само усещане за нея. ;)
А "съобразяването" с пазвантите от НСО, според самите тях, означава всички останали на пътя да се дематериализират немедленно. Или, най-малкото, да се намЕтат у канавките.
