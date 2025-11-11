Коли със сини лампи се носят като изтребители край Пловдив, за малко да причинят катастрофа (видео)

OFFNews 11 ноември 2025 в 16:39 2184 1
Кола със синя лампа застрашава живот на крайградски път - ФБ

Снимка Забелязано в Пловдив/Фейсбук
Кола със синя лампа застрашава живот на крайградски път

Автомобили със специален режим "летят" като изтребители на извънградски път и за малко да причинят катастрофа.

Това става ясно от видео, публикувано във Фейсбук групата "Забелязано в Пловдив". Авторът му е анонимен.

На краткото видео се вижда как кортеж, охраняван от две полицейски патрулки, който се носи с бясна скорост по пътя, като една от патрулките и от колите със специален режим навлизат в насрещното платно.

Един от автомобилите със специален режим (бел.ред. синя лампа) започва да свети с дълги фарове към шофьора в знак да "направи място".

По чудо инцидент не става, двете коли успяват да се разминат.

В края на видеото се вижда друг автомобил, отклонил се от пътя - изчакващ на аварийки да мине кортежът.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3148

    1

    user4eto

    11.11 2025 в 17:01

    -0
    +0
    Мърсъци, на които плащаме за да ни тормозят...
     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура. Затова доверието в тях пада драстично