Коли със сини лампи се носят като изтребители край Пловдив, за малко да причинят катастрофа (видео)

Автомобили със специален режим "летят" като изтребители на извънградски път и за малко да причинят катастрофа.
Това става ясно от видео, публикувано във Фейсбук групата "Забелязано в Пловдив". Авторът му е анонимен.
На краткото видео се вижда как кортеж, охраняван от две полицейски патрулки, който се носи с бясна скорост по пътя, като една от патрулките и от колите със специален режим навлизат в насрещното платно.
Един от автомобилите със специален режим (бел.ред. синя лампа) започва да свети с дълги фарове към шофьора в знак да "направи място".
По чудо инцидент не става, двете коли успяват да се разминат.
В края на видеото се вижда друг автомобил, отклонил се от пътя - изчакващ на аварийки да мине кортежът.
11.11 2025 в 17:01
