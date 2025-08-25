Български пощи временно спират доставките за САЩ

От утре "Български пощи" временно преустановяват приемането на пратки за САЩ. Причината е свързана с промени в политиката на Администрацията на САЩ, свързана с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки.

"Във връзка с нови изисквания и методология за събиране и превеждане на мита от страна на Администрацията на САЩ, ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ.

Възможно е и връщането им и необходимост от повторно изпращане", съобщават от службата във Фейсбук.

От "Български пощи" уточняват, че ще публикуват нова информация веднага щом бъдат изяснени процедурите по новия режим.