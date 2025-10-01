'Български пощи' възстановяват приемането на писма за САЩ и спират пратките за Канада

"Български пощи" възстановяват приемането на пратки - писма, документи и картички, за САЩ от днес.

Услугата бе спряна временно в края на август заради планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите колети.

На 21 август от компанията обявиха, че ще има значително забавяне в доставката на пратки за САЩ и добавиха, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на страната.

В същия ден редица пощенски оператори в Европа също обявиха очаквани нарушения в доставките на колети до САЩ заради влизането в сила на новите митнически регулации на Вашингтон.

От 1 октомври 2025 г. "Български пощи" временно преустановяват приемането на всички видове пратки за Канада, съобщиха още от дружеството. Причината е в започналата на 25 септември от Канадският съюз на пощенските работници национална стачка, поради което обработката и доставката на пратките са преустановени.

За следващи актуализации, свързани с приемането на пратки за Канада, информация ще бъде публикувана на сайта на дружеството.