Българка е в списъка на санкционираните за връзки с Иран

Българка е в списъка на санкционираните за нарушаване на петролното ембарго срещу Иран. Пенка Иванова Маджарска e от град Раковски. Родена е на 8 юни 1977 г.

Според данните тя е с вторични санкции. Това означава забрана за влизане на територията на САЩ, както и блокиране на всякаква търговска и бизнес дейност с американски граждани и субекти.

Като конкретна причина за включването на 48-годишната българка в ограничителния списък е нейната връзка с Еляс Нируманд Тумаж. Toй е ирански гражданин, свързан с военните операции на Иран за износ на петрол.

Известен е предимно с ролята си на служител на Sepehr Energy Jahan Nama Pars - фалшива компания, за която се твърди, че е контролирана от Генералния щаб на въоръжените сили (AFGS) на Иран.

Тумадж е санкциониран от Министерството на финансите на Съединените щати за улесняване на продажбата на ирански петрол и стоки от името на отбранителния сектор на Иран.