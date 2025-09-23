Българите предизвикаха имотен бум в Северна Гърция

Силното търсене от български купувачи преобразява селата по егейското крайбрежие около Кавала, Гърция. В Офринио и околните курорти парцелите за строителство вече са почти изчерпани, а цените на имотите са скочили от 900 на 2500 евро на квадратен метър за последното десетилетие, съобщава гръцката медия eKathimerini.

По данни на агенции половината клиенти в района са българи, които първо идват като туристи, а по-късно купуват апартаменти и къщи. Само за миналата година над 3200 български граждани са декларирали собственост в Гърция.

Българи споделят, че крайбрежното е красиво и спокойно място, идеално за семейни ваканции. Интересът към покупки на ваканционни апартаменти започва преди около 10 години, но точно преди и по време на пандемията от коронавирус се покачва рязко.

„Точно преди коронавируса беше лудост. Имотите се купуваха чрез видео разговори. Така правехме продажбите“, разказва Марияна Борикова, която пристига в Кавала през 2001 година от Сандански и днес съуправлява една от най-известните агенции за недвижими имоти в района.

По думите на Борикова търсенето е толкова голямо, че днес практически няма останали готови за строителство парцели по крайбрежието на Офринио.

Рица Караяниду, опитен архитект и инженер, се опитва да претегли плюсовете и минусите от процеса. Тя споделя, че скокът в търсенето от българския пазар е един от основните фактори, които изтласкват цените нагоре, като наличните парцели стават все по-оскъдни. Във вече туристически развити райони като Неа Перамос цените са се удвоили. Още по-драматичен е ръстът в селища като Тузла, където през последното десетилетие цените са надхвърлили всички очаквания: от 900 евро на квадратен метър средната продажна цена скочи до 2500 евро на квадратен метър.

Караяниду добавя, че в началните етапи българите често купували парцели на цени над реалната им стойност, изтласквайки пазара нагоре.

Местният бизнес гледа положително на тенденцията, тъй като удължава туристическия сезон и носи приходи. Част от жителите обаче изразяват недоволство заради скока на цените и по-трудния достъп за гръцки купувачи, както и поради исторически предубеждения към българите.