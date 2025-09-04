Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Опитал се е да го спре. Добро момче е, но в лоша компания

22-годишният криминално проявен мъж, задържан и обвинен за тежкия инцидент с дерайлирал трамвай в София, се опитал да спре мотрисата. Затова се пресегнал през прозореца. От страх след случилото се покрил до вечерта и когато се стъмнило, се прибрал вкъщи.

Това твърди бабата на момчето, която го е отгледала.

Прокуратурата повдигна обвинение на мъжа и той е задържан за 72 часа. Осъден е за кражба и в деня на престъплението е бил в изпитателен срок. Предстои да бъде поискан постоянен арест. Засега ватманът не е с повдигнато обвинение, но се разследва за престъпление по служба.

Бабата обясни пред Нова тв, че внукът й е обвързан, не е завършил средното си образование и работи.

"Баща му замина много рано за Германия, създаде си там ново семейство. Майката беше наркоманка - водих я по програми, какво ли не правих, но почина. Просто дете без доверители. От моя гледна точка е добър внук. Не съм го накарала нещо да направи и да не го е изпълнил. Пращам го до магазина, не ми е отказвал, от време на време разхожда кучето, ходи на работа", заяви жената.

Тя признава, че момчето често се е връщало в нетрезво състояние вкъщи. Но това се дължало на компанията, в която попаднал - "ходят, крадат, правят щуротии".

"Някаква печка бяха взели. Просто дете, изоставено от родителите си. И аз сега при това положение се чувствам страшно виновна, защото аз го отгледах", допълва възрастната жена.

Вчера прокуратурата и СДВР обявиха, че от видеонаблюдението са установени две лица, които направили опит да се качат на трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успели, заобиколили превозното средство. Единият от тях бръкнал през прозореца, дръпнал спирачката и трамваят потеглил.

Без да съобщи на роднините си къде е бил през целия ден, 22-годишният мъж се прибирал. Бабата му се е скарала, защото цял ден го е търсила безуспешно. А той казал, че се е крил от полицията, защото го е било страх.