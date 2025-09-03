Пиян младеж е пуснал по релсите дерайлиралия трамвай, издал го чат с авера

Той безкрайно съжалява, деянието е било под въздействие на алкохол, установило разследването

OFFNews 03 септември 2025 в 12:02 4207 4
Трамваят

Снимка БГНЕС
Дерайлиралият трамвай.

Има обвиняем по случая с дерайлиралия трамвай, който се стовари върху подлез и спрели автомобили в София - той е млад мъж на 22 г., осъждан за кражба и в изпитателен срок, обявиха от прокуратурата. Мъжът е бил под въздействието на алкохол. Заедно с негов приятел се почерпили с водка преди обвиняемият да задвижи трамвая.

Експертизата показала, че двама души се навъртат около мотрисата. Те не са влизали в кабината на ватмана, единият от тях просто се пресегнал през страничния прозорец, обясни зам. градският прокурор на София Вихър Михайлов. Задържан е за 72 часа.

„Били са две лица, но на този етап е установено, че едното от тях е привело в движение трамвая. Има записи от видеокамери, предстоят съответните експертизи“, заяви още зам. градският прокурор.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда между 5 и 15 г. затвор.

На въпрос дали на ватмана ще бъде повдигнато обвинение, прокурорът отговори отрицателно, но ако се установи, че не са изпълнени някакви задължения по служба, ще бъде проведено разследване и в тази посока.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов уточни, че сигналът за инцидента е постъпил на тел. 112 в 4:50 ч.

„Веднага са изпратени екипи на столичната полиция, които в кратки срокове са установили, че ватманът спира да закупи ободрителна напитка в павилион на бул. „Шипченски проход“ срещу зала „Универсиада“, като обезопасява превозното средство – затваря вратите“, обясни Николов.

От видеонаблюдението е установено, че двама души се опитват да се качат в мотрисата, но не са успели. Тогава заобикалят трамвая "и от лявата страна, през отворен прозорец, бъркат и привеждат трамвая в движение", посочи Николов.

След това започнало издирване, за да се установят те.

Николов допълни, че за МВР двамата са били непознати лица, затова е било трудно да бъдат идентифицирати. Първо е бил задържан 29-годишен мъж, известен в Първо районно управление. Той разкрил, че деянието е извършено от негов приятел на 22 г. Показал и чат с него, който "по безспорен начин доказва това, че неговият приятел е извършил деянието“, обясни директорът на СДВР.

„В чат между двамата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и че го е направил под въздействието на алкохол“, уточни той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    242

    4

    Октим

    03.09 2025 в 14:17

    -0
    +0
    Не знам защо, но хан Крум започва да ми става все по-симпатичен...? Жалко, че вече не е жив и на власт!

    110

    3

    jdravun

    03.09 2025 в 13:48

    -0
    +2
    В Англия хванахабългарска фризьорка и приятели да изпънява разузнаване за ГРУ , а тука си мислите ,че е невъзможно. Напротив много по-лесно е за руснаците
    А откъде сте сигурни .че ватмана не спира редовно за кафе и това некой не го е забелязал и докладвал на "приятелски" държави и не е атентат,А? ДАНС спинка за да не си образува

    110

    2

    jdravun

    03.09 2025 в 13:27

    -0
    +2
    вече всеки пиян и друсан ,може да прави каквото си иска и да му се размине леко,ШОТО СА ОМАЛОВАЖАВАЩИ ВИНАТА ОБСТОЯТЕЛСТВА.Е-АТИ ПОЛИТИЦИТЕ И ПРАВОСЪДНА СИСТЕМА

    2900

    1

    Маги Стралска

    03.09 2025 в 13:15

    -0
    +1
    и тоа дебил.... да го кастрират.... преди да се е размножил.....

     
    X

    Легендарният Пуркарете: В бедност, унижение и тъмнина по комунизма гледахме българска телевизия