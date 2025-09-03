Пиян младеж е пуснал по релсите дерайлиралия трамвай, издал го чат с авера

Има обвиняем по случая с дерайлиралия трамвай, който се стовари върху подлез и спрели автомобили в София - той е млад мъж на 22 г., осъждан за кражба и в изпитателен срок, обявиха от прокуратурата. Мъжът е бил под въздействието на алкохол. Заедно с негов приятел се почерпили с водка преди обвиняемият да задвижи трамвая.
Експертизата показала, че двама души се навъртат около мотрисата. Те не са влизали в кабината на ватмана, единият от тях просто се пресегнал през страничния прозорец, обясни зам. градският прокурор на София Вихър Михайлов. Задържан е за 72 часа.
„Били са две лица, но на този етап е установено, че едното от тях е привело в движение трамвая. Има записи от видеокамери, предстоят съответните експертизи“, заяви още зам. градският прокурор.
За това престъпление Наказателният кодекс предвижда между 5 и 15 г. затвор.
На въпрос дали на ватмана ще бъде повдигнато обвинение, прокурорът отговори отрицателно, но ако се установи, че не са изпълнени някакви задължения по служба, ще бъде проведено разследване и в тази посока.
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов уточни, че сигналът за инцидента е постъпил на тел. 112 в 4:50 ч.
„Веднага са изпратени екипи на столичната полиция, които в кратки срокове са установили, че ватманът спира да закупи ободрителна напитка в павилион на бул. „Шипченски проход“ срещу зала „Универсиада“, като обезопасява превозното средство – затваря вратите“, обясни Николов.
От видеонаблюдението е установено, че двама души се опитват да се качат в мотрисата, но не са успели. Тогава заобикалят трамвая "и от лявата страна, през отворен прозорец, бъркат и привеждат трамвая в движение", посочи Николов.
След това започнало издирване, за да се установят те.
Николов допълни, че за МВР двамата са били непознати лица, затова е било трудно да бъдат идентифицирати. Първо е бил задържан 29-годишен мъж, известен в Първо районно управление. Той разкрил, че деянието е извършено от негов приятел на 22 г. Показал и чат с него, който "по безспорен начин доказва това, че неговият приятел е извършил деянието“, обясни директорът на СДВР.
„В чат между двамата става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и че го е направил под въздействието на алкохол“, уточни той.
242
4
03.09 2025 в 14:17
110
3
03.09 2025 в 13:48
А откъде сте сигурни .че ватмана не спира редовно за кафе и това некой не го е забелязал и докладвал на "приятелски" държави и не е атентат,А? ДАНС спинка за да не си образува
110
2
03.09 2025 в 13:27
2900
1
03.09 2025 в 13:15
