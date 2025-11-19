Арестуваха жена за 20 лева подкуп на полицаи

56-годишна е задържана в районното в Кирково за предложен подкуп на полицаи.

В землището на село Върбен жената предприела неправилно изпреварване с личния си лек автомобил „Нисан“ при непрекъсната осова линия. Спряна е за проверка от полицейски автопатрул за съставяне на акт по ЗДвП.

Докато полицаите попълвали документа, жената подхвърлила 20 лева в патрулката.

Жената е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.