Арестуваха жена за 20 лева подкуп на полицаи

OFFNews 19 ноември 2025 в 16:36 469 1
Полиция

Снимка МВР - пресцентър - архив
Жената е задържана за срок до 24 часа

56-годишна е задържана в районното в Кирково за предложен подкуп на полицаи.

В землището на село Върбен жената предприела неправилно изпреварване с личния си лек автомобил „Нисан“ при непрекъсната осова линия. Спряна е за проверка от полицейски автопатрул за съставяне на акт по ЗДвП.

Докато полицаите попълвали документа, жената подхвърлила 20 лева в патрулката.

Жената е задържана за срок до 24 часа по Закона за МВР.

    47

    1

    Октим

    19.11 2025 в 17:22

    -0
    +0
    Разбира се, че ще я задържат и да се радва, че не са я набили! Как може така да “обижда“ неграмотните мЮлЮцЮонери със САМО 20 лева? Наглеците вече очакват суми от 2000 лева нагоре ...
     
