Американското посолство обяви, че няма да поддържа страницата си

Американското посолство в София обяви, че поради липса на целеви средства спира поддръжката на фейсбук страницата си, като там ще публикува само извънредни съобщения. Това важи до пълното възстановяване на дейностите, за коeто няма ясна дата.

Не става ясно дали ще има прекъсване и на други дейности на мисията.

Няма да спира издаването на визи и паспорти.

Същото съобщение е публикувано и на сайта на мисията, както и на още мисии на САЩ по света. Причина е блокадата на бюджета на САЩ, след като републиканци и демократи не успяха да се договорят за средства за здравеопазване. Подробности - тук.

За информация за услугите и оперативния статус, гражданите могат да следят travel.state.gov.

