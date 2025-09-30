Блокаж заплашва правителството на САЩ заради спор между демократи и републиканци

Американското правителство е напът да блокира, ако утре Сенатът не приеме мярка, удължаваща федералното финансиране със седем седмици. Подобна ситуация не е имало през последните седем години.

Причината е, че демократите и републиканците не могат да се разберат по отношение на здравеопазването.

Демократите поставят условие, че няма да подкрепят утрешната мярка на Камарата на представителите, освен ако републиканците не включат удължаване на здравните помощи, предава Асошиейтед прес.

Демократите настояват за удължаване на данъчните кредити по Закона за достъпни здравни грижи. От пандемията насам кредити субсидират застраховките за милиони американци. Те трябва да изтекат в края на годината.

Тръмп и съпартийците му отказват да преговарят. Лидерът на демократите Чък Шумър отбеляза, че в момента всичко е в ръцете на президента, който може да избегне правителствения блокаж, стига да се съгласи с исканията им.

Ако правителството спре работа утре по обед, хиляди федерални служители рискуват да бъдат пуснати в неплатен отпуск или уволнени.

„Мисля, че отиваме към блокиране, защото демократите отказват да направят правилното нещо“, коментира ситуацията вицепрезидентът Джей Ди Ванс.