Александър и Александра празнуват днес

Християните почитат днес патриарх св. Александър, а Българска православна църква отбелязва и пренасянето на мощите на св. Александър Невски.

Имен ден празнуват Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси и Алеко.

Името Александър е от гръцки произход и означава "защитник, закрилник на мъжете". Носещите го могат да изберат да черпят за имен ден и на 23 ноември, когато се почита паметта на свети благоверни княз Александър Невски.

Александър, Йоан и Павел били боголюбиви християни. Със своята всеотдайна дейност в името на Бог те били ръкоположени за патриарси на Цариград при управлението на императорите Константин Велики и Анастасия. До края на живота си светите отци служели мъдро и всеотдайно и чрез своите проповеди сеели Божието слово сред езичници и еретици.

По времето на Петър Велики, на 30 август, мощите на св. Александър Невски били пренесени тържествено в новооснования град Петербург и положени в построената в негова памет Александро - Невска лавра.

Денят е един от храмовите празници на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”.