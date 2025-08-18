АКФ: Кметът на Гълъбово е заблудил съда по дело на журналист

Кметът на община Гълъбово Николай Тонев Колев е предоставил на съда подвеждаща информация, противоречаща на житейската логика. Съдът безкритично я е приел, лишавайки гражданите от правото да бъдат информирани и санкционирайки непропорционално изявен разследващ журналист, сочи анализ на Антикорупционния фонд.

Обект на делото е проект за изграждане на инсинератор за изгаряне на RDF гориво с капацитет от 80 мегавата. За осъществяването му общината променя предназначението на 485 дка пасища и земеделски земи.

На две извънредни заседания (на 25 януари и на 12 февруари 2024 г.) Общинският съвет на Гълъбово решава да промени предназначението на шест общински имота с площ 262 дка и да учреди право на строеж на „Систек Инвест“ ООД, в което Община Гълъбово (с 40%) си партнира със „Систек Енерджи“ ЕООД. По официални данни „Систек Енерджи“, собственост на германския гражданин Ченк Каракая, е създадено няколко месеца по-рано, не е осъществявало стопанска дейност за цялата 2023 г. и не притежава активи.

Освен това Общинският съвет разрешава на „Систек Инвест“ ООД да закупи още 176 дка частни земи, съседни на общинските, и на 28 март 2024 г. одобрява задание за проектиране за изменение на Общия устройствен план.

През август 2024 г. журналистката Венелина Попова пита кмета на Гълъбово Николай Тонев за капацитета на инсинератора, планираната технология, произхода на RDF горивото и предвидените мерки за контрол върху емисиите от изгарянето. Попова иска инвестиционното намерение на Каракая и пита дали дружеството му разполага с опит в изграждането на такава инфраструктура и дали е проверен произходът на средствата за инвестицията.

Кметът Тонев отказва да предостави търсената информация, а журналистката обжалва отказа. На 23 юли тази година съдия Златко Мазников от Административен съд – Стара Загора отхвърля жалбата, приемайки безкритично доводите на кмета, че поисканата от Венелина Попова информация не е налична и не се съхранявала в общината.

В действителност инвестиционното намерение е входирано от зам.-кмета Бараков преди извънредното заседание от 25 януари 2024 г. То представлява информация от обществен интерес.

„Информацията липсва на сайта на Общината и неоснователно е отказана на Венелина Попова. Освен това кметът си е позволил да заблуди и съда и следва да бъде разследван от отговорните органи. Възниква и въпросът как съдията по делото е приел за нормално съдружието на общината с инвеститор, чийто профил, капацитет и инвестиционно намерение не са били предварително проучени“, коментира правният експерт на АКФ Лора Георгиева.

Съдия Златко Мазников задължава Попова да заплати на общината разноски за адвокат в размер на 1000 лв., значително надвишаващи установените в практиката по такива дела.

„С решението си съдия Мазников постига ефекта на дело-шамар – дело, което цели да окаже възпиращ ефект върху работата на журналистката“, казва Георгиева.

Действията на Община Гълъбово и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора са обект на още един съдебен спор, по който предстои да се произнесе Върховния административен съд. През април 2024 г. общината уведомява РИОСВ – Стара Загора за намерението да промени устройствената зона на 17 имота (сред които поне 13 са планирани за инсинератора) от „необработваеми земи“ и „ниви“ в „чисто производствена“. Изменението подлежи на преценка за необходимостта от извършване на екологична оценка. С решение от 12.06.2024 г. директорът на РИОСВ – Стара Загора приема, че екооценка не е необходима тъй като „планът не предвижда конкретни строителство и дейности, които да доведат до трайни невъзстановими физически промени в района“ и „няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност с отделяне на емисии“.

„От решението може да се заключи, че Община Гълъбово не е предоставила на РИОСВ – Стара Загора никаква информация за инвестиционните намерения за строеж на инсинератор. От друга страна е важно регионалната инспекция да отговори защо не е искана информация с каква цел се променя предназначението на почти 500 дка земеделска земя“, изтъква Лора Георгиева от АКФ.

Решението на РИОСВ – Стара Загора е обжалвано в Административен съд – Стара Загора от „Грийнпийс“ – България, Екологично сдружение „За Земята“ и Асоциацията на парковете в България, както и от граждани. На 6 декември 2024 г. съдът отхвърля жалбите.

Според съдия Михаил Русев решението на Общински съвет – Гълъбово, касаело единствено „предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за нуждите на изграждане на производствен обект и техническа инфраструктура“, като липсвала яснота дали общият устройствен план ще бъде изменен и дали инвестиционното предложение ще бъде реализирано.

Подобни изводи са смущаващи, тъй като още в решение на Общинския съвет от 25 януари 2024 г. е изрично записано, че промяната на предназначението се прави за изграждане на ТЕЦ, ползваща сертифицирано гориво от твърди битови отпадъци (RDF) и прилежаща инфраструктура, посочват от фонда.

В същото време според съдия Русев развитието, което се цели, „няма да се различава от типичното за района – широко застъпен промишлен енергиен сектор“.

Гълъбово е печално известно с лошото качество на въздуха, а така нареченият „широко застъпен промишлен енергиен сектор“ – по-точно – въглищните електроцентрали на територията на общината – са основният източник на замърсяване. През 2022 г. България беше осъдена в Съда на Европейския съюз именно заради лошото качество на въздуха в Община Гълъбово, напомнят от АКФ.

„Основният въпрос пред съда и публичните органи би трябвало да бъде как евентуални нови промишлени дейности биха повлияли на качеството на въздуха и човешкото здраве“, каза Георгиева.

АКФ изпрати запитвания за новия инсинератор до кмета на община Гълъбово, РИОСВ – Стара Загора и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Стара Загора, и призовава всички граждани, загрижени за природата и за здравето си, да сторят същото.