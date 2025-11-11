Аграрният сектор поиска компенсации за електроенергия

Национално представени организации от хранително-вкусовата промишленост, земеделието и животновъдството настояват за промени в обнародваното постановление на МС, свързано с компенсациите за временно облекчение на цените на електроенергията.

Много от предприятията, изключени от компенсациите, вече са признати от ЕК като изложени на риск от изнасяне на производството извън ЕС заради високите енергийни разходи и международната конкуренция. Последствията от ограничаване на износа ще бъдат катастрофални за всички, които участват в създаването на хранителната сигурност на България.

По-голям разход за електроенергия означава по-скъпо производството, което ще доведе и до по-високи цени на храните за българските потребители. Междувременно предприятия ще фалират, а други, заради изнасяне на дейността си извън ЕС, ще прекратят инвестициите в регионалната икономика и в нови работни места, включително в селските райони. Сектор «Животновъдство» дори е застрашен от изчезване при над 30% ръст в цените на тока, пишат от сектора.

По-рано, в становище в рамките на общественото обсъждане, организациите посочиха, че очакват предприятията от сектор Производство на хранителни продукти (NACE/КИД 10) и от Сектор A – Селско, горско и рибно стопанство (особено животновъдството), да бъдат включени в обхвата на компенсационната програма за електроенергия и така да се гарантира равнопоставено и обективно третиране на всички енергоемки сектори.

Производителите изтъкват, че според насоките на Европейската комисия, държавната помощ трябва да е обективна, прозрачна и да не дискриминира. Подкрепата за всички енергоемки сектори е важна и за социалната стабилност, особено при растящата инфлация в България, посочват те.

В становището си засегнатите сектори подчертават, че производствата в хранително-вкусовата индустрия, земеделието и животновъдството са силно зависими от непрекъснато подаване на електричество – за охлаждане, пастьоризация, отопление, осветление, вентилация, автоматизирани системи и всичко останало, което изисква производството при спазване на най-високите санитарни стандарти. Тези дейности не могат да спират, без да се застрашат безопасността и качеството на храните.

В отговор на искане от Министерския съвет от 6 ноември 2025 г., организациите от секторите земеделие, животновъдство и преработка са предоставили необходимите данни и очакват спешно решение за допълване на списъка със секторите, които компенсациите обхващат.