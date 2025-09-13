716 000 ученици влизат в клас в понеделник

Над 2300 училища в страната отварят врати в понеделник, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници.
Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000.
В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.
Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в две училища - .119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в столичния квартал Изток и 200.ОУ " Отец Паисий" в село Лозен, съобщиха от МОН.
13.09 2025 в 10:49
ТЕ (мамчетата) идат. Дверите на ада ще се отприщят и по улиците ще се плиснат талази мамчета със СМИСЪЛА на живота, вързан на задната седалка. Целеустремено мамче, което не вижда нищо около себе си, освен ПЪТЯТ към училището на СМИСЪЛА.
Хайде да са ни живи и здрави СМИСЪЛИ-те и безаварийно :-)
