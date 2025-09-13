716 000 ученици влизат в клас в понеделник

Над 2300 училища в страната отварят врати в понеделник, за да посрещнат учениците си. До момента в тях са записани над 55 000 първокласници.

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 000.

В детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училища са около 74 000, а в детски градини - около 20 000.

Новата учебна година започна на 1 септември и в 405 български неделни училища в 43 държави на 6 континента.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие новата учебна година в две училища - .119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ в столичния квартал Изток и 200.ОУ " Отец Паисий" в село Лозен, съобщиха от МОН.