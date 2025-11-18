4 протеста в София срещу новите синя и зелена зона

Граждани се организират за протести срещу увеличението на цените и разширението на синя и зелена зона в София.

Във фейсбук е създадена група "Против разширяването на зоните и вдигането на цените им".

Предстоят 4 протеста през тази седмица срещу превръщането на София в платен паркинг и увеличаването на цените, пишат организаторите.

Протестите са:

На 20.11 (четвъртък) от 15 часа в Студентски град - кръстовището при УНСС и Студентска поликлиника;

На 20.11(четвъртък) от 16 и 30 часа пред Столична община;

На 22.11( събота) - Сборен пункт в 11:20 ч. на бензиностанция "Шел", преди моста "Чавдар". От 12:00 ч. до 15:00 ч. с жива верига от хора, ще се блокира цялото кръстовище преди моста "Чавдар" - бул. 'Владимир Вазов", ул. "Ильо Войвода", ул. "Черковна";

На 23.11(неделя) от 13 часа пред Столична община.