4 протеста в София срещу новите синя и зелена зона

OFFNews 18 ноември 2025 в 07:20 1583 2

Снимка Фейсбук

Граждани се организират за протести срещу увеличението на цените и разширението на синя и зелена зона в София. 

Във фейсбук е създадена група  "Против разширяването на зоните и вдигането на цените им". 

Предстоят 4 протеста през тази седмица срещу превръщането на София в платен паркинг и увеличаването на цените, пишат организаторите. 

Протестите са: 

На 20.11 (четвъртък) от 15 часа в Студентски град - кръстовището при УНСС и Студентска поликлиника;

На 20.11(четвъртък) от 16 и 30 часа пред Столична община;

На 22.11( събота) - Сборен пункт в 11:20 ч. на бензиностанция "Шел", преди моста "Чавдар". От 12:00 ч. до 15:00 ч. с жива верига от хора, ще се блокира цялото кръстовище преди моста "Чавдар" - бул. 'Владимир Вазов", ул. "Ильо Войвода", ул. "Черковна";

На 23.11(неделя) от 13 часа пред Столична община. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6900

    2

    PlamenIv

    18.11 2025 в 09:12

    -0
    +0
    Единият протест ще се води от Хекимян, вторият - от Григорова, третият - от Таков, а за четвъртия се борят Контрера, Бонев, Лилков и др. Не, мерси!

    1953

    1

    craghack

    18.11 2025 в 08:21

    -0
    +8
    А дано да се съберат повече хора пред Столична община. Крайно време е на мекеретата вътре да им светне, че само дране без нищо насреща не бива. Да построят 5 - 6 многоетажни паркинга в центъра и по 2 - 3 в кварталите и да вдигат цените. Зона само за живущи, останалите в паркингите, така както е в Европа. Както са си гласували решението, така ще си го отменят. От нас - овцете, зависи.
     
    X

    Супероръжията на войната преди и сега. Фронтова линия с Камен Невенкин