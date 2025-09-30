4-годишният Марти, прегазен от АТВ, е изписан от болница

4-годишният Марти, прегазен с АТВ в „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“ и вече си е вкъщи. Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация.
Малкият Марти тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни сам, заявиха пред bTV близките на детето.
Инцидентът стана на 14 август в „Слънчев бряг“, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина - майката на Марти, и момченцетo.
Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница „Пирогов“ в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е при баща си и по-малкото си братче.
Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев остава в ареста в Бургас с постоянна мярка и обвинение за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици, след като кръвната му проба показа следи от марихуана, припомня телевизията.
30.09 2025 в 19:55
