4-годишният Марти, прегазен от АТВ, е изписан от болница

Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация

OFFNews 30 септември 2025 в 19:50 213 1
Спешно отделение в болница

Снимка Архив
Спешно отделение в "Пирогов" в София

4-годишният Марти, прегазен с АТВ в „Слънчев бряг“, е изписан от „Пирогов“ и вече си е вкъщи. Момченцето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация.

Малкият Марти тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни сам, заявиха пред bTV близките на детето.

Инцидентът стана на 14 август в „Слънчев бряг“, когато 18-годишният Никола Бургазлиев удари с АТВ петима пешеходци, сред тях три деца. В болницата в Бургас с тежки травми бяха приети 35-годишната Христина - майката на Марти, и момченцетo.

Младата жена издъхна след близо три седмици в мозъчна смърт, а Марти беше транспортиран с въздушна линейка към болница „Пирогов“ в София. Там усилията на лекарите продължиха и детето беше изведено от кома. Днес Марти вече е при баща си и по-малкото си братче.

Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев остава в ареста в Бургас с постоянна мярка и обвинение за умишлено причиняване на смърт след употреба на наркотици, след като кръвната му проба показа следи от марихуана, припомня телевизията.

    БотоксПутю

    30.09 2025 в 19:55

    Изписан, но без майка, заради простотията вероятно на друга майка.
     
