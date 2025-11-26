26 млн. за станция на ''Напоителни системи'' за нивите в Пловдивско и Пазарджишко

Министерският съвет одобри днес промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. и реши да увеличи капитала на „Напоителни системи“ ЕАД чрез парична вноска в размер на 26 054 617 лева.

Средствата от увеличението на капитала на дружеството ще се разходват от „Напоителни системи“ ЕАД за изпълнение на инженеринг на на помпена станция “Пясъчник“ - изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски, както и строителен надзор във връзка с възстановяване на помпената станция.

Новоизградената станция трябва да работи за нуждите на земеделските производители в района, в т.ч. и оризопроизводителите, чиято концентрация на обработваеми площи е най-голямата в Република България и се намира в областите Пазарджик и Пловдив, съобщава правителствената пресслужба.