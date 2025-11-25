10 задържани за трафик на мигранти в София, открити са 25 чужденци в тайни квартири

Българските власти разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти от Близкия изток през територията на България, съобщава БТА. Каналът за трафик от Турция през България и Румъния към Западна Европа е действал от 2022 г., а тарифата за варирала от 4 до 15 хиляди евро на човек.

Задръжани са 10 души, от които двама са привлечени като ръководители на организирана престъпна група. Сред задържаните има и българи. Те са изпълнявали само помощни дейности и превоз.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания на адреси в София и Перник, разпитани са и свидетели. В два апартамента в София са открити 25 мигранти, сред които жени и деца, като 21 от тях са били без документи, каза комисар Николай Спасов, началник на отдел в Главна дирекция „Гранична полиция“.

Мигрантите са извозвани през територията на Румъния, а организацията и плащанията са се случвали извън територията на страната. Координацията между групата също се е осъществявала от лица на по-високо ниво извън България.

"Мрежата е наблюдавана повече от година и половина, като в този период, заедно с други служби, сме установили и доказали над 30 вторични престъпления", разказа комисар Николай Спасов. По думите му в организацията има строга йерархичност, лидерите ѝ са изключително предпазливи. "Наблюдавали сме движението на превоза и прекарването на мигрантите от българо-турската граница до тяхното настаняване в София, както и обгрижването на мигрантите, за което са били специално наети хора от престъпната група. Обгрижването на мигрантите се състои в изхранване, преобличане, превозване, извеждането им от София в посока румънската граница и Западна Европа. Крайната дестинация в повечето случаи е Германия, но и Италия и Франция", посочи още той.

Преминаването на българо-турската граница не е било само през оградата, а и в тайници на камиони, микробуси и тирове и др. начини.

Полицейската акция е реализирана съвместно от главните дирекции - ГДБОП, ГДГП, ГДНП и СДВР, под ръководството на Софийската градска прокуратура и координацията на Европол.