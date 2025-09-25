''Музейко'' празнува 10 години с 10-часова програма

На 1 октомври „Музейко“ празнува 10 години с празник, който ще продължи цели 10 часа – с музика, игри, изненади и много любопитство, съобщават от екипа на детския музей.

„През целия ден дворът и залите ще бъдат сцена на весели концерти и срещи с любими изпълнители, които ще донесат настроение както на децата, така и на техните родители, баби, дядовци, учители. Работилниците в залите на „Музейко“ ще очакват малките мечтатели, готови да майсторят, рисуват, или да срещнат нови приключения. Входът за всички деца е безплатен“, казват те.

Денят ще започне с творческа работилница „Нарисувай ми пожелание“ и специална зала за кино-веселба с детска телевизия SuperToons. Празничната сцена на открито ще стартира в 11:00 ч. с научни демонстрации, които не само впечатляват, но и провокират въпроси и любопитство. Явор Денчев от Детски научен клас – ще покаже как науката се превръща в магия, изпълнена с изненади и зрелища. Научното шоу ще ви изненада с впечатляващи експерименти, разказани по забавен и достъпен начин – с усмивки, шеги и закачки.

Ще има голяма празнична торта, със свещички, които посетителите ще духнат заедно с Биби, Мими и Бухалче от кукленото шоу на „Маргаритка“ и Славин Славчев - победител в хитовите телевизионни формати „Х-Factor” и „Като две капки вода“.

„Музейко“ е най-големият детски научен музей в Източна Европа. Създаден да вдъхновява децата чрез интерактивни изложби, вълнуващи експерименти и творчески работилници, „Музейко“ превръща ученето в незабравимо приключение. „Изследваме света около нас чрез забавни игри, откриваме тайните и силата на науката, за да създаваме трайни знания и вдъхновяваме талантливи млади учени“, казват от екипа.