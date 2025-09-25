Завръщането на Джими Кимъл привлече рекорден зрителски интерес в САЩ

Водещият на американското късно вечерно шоу Джими Кимъл се завърна по екраните във вторник след временното спиране на предаването му, привличайки рекордна зрителска аудитория според предварителни данни, съобщи агенция ДПА.

Почти 6,3 милиона зрители са гледали шоуто — най-голямата аудитория в 22-годишната история на Jimmy Kimmel Live!, съобщиха американските медии в сряда. The New York Times отбеляза, че тази цифра е почти четири пъти повече от обичайната аудитория на шоуто.

Програмата беше временно извадена от ефир миналата седмица след коментарите на Кимъл на живо относно смъртоносната атака срещу дясноконсервативния активист Чарли Кърк. Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали спирането на шоуто и разкритикува завръщането на Кимъл.

Кимъл възмути десните политически кръгове, когато заяви, че убиецът на Чарли Кърк, Тайлър Робинсън, произлиза от републиканско семейство и че основание за престъплението му е омразата, която Кърк разпространява.

Walt Disney Company, която притежава мрежата ABC и шоуто Jimmy Kimmel Live!, заяви, че е провела интензивни разговори с Кимъл през последните няколко дни, което е довело до решението предаването да бъде възобновено, допълва ДПА.

Джими Кимъл не пропусна да се пошегува с президента Тръмп, казвайки, че само му вдига рейтинга и се оказа прав.