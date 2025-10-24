Свободно придвижване за журналистите в НС и възстановяване на всички акредитации, иска Да, БГ

"Да, България" настоява всички отнети журналистически акредитации да бъдат възстановени, както и да се осигури пълна свобода на придвижване за репортерите в парламента.

Тази сутрин от партията изпратиха официално писмо до председателя на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова (БСП), в което предлагат правилата за акредитация да бъдат променени по начин, който не ограничава свободата на придвижване на репортерите в бившия Партиен дом.

Откакто парламентът се премести в бившия Партиен дом под претекста за ремонт, който така и не се случва, журналистите са ограничени до малко пространство пред единия от входовете на пленарната зала. Депутатите имат възможността да ги избегнат, когато поискат. На практика вече няма кулоари, а пиарите съпътстват решилите да говорят политици при всяко изказване, като стана практика на множество въпроси не се отговаря.

Ако искането на "Да, България" се приеме, служителите на медиите ще могат свободно да достигнат всяка точка на парламента, без да бъдат спирани.

"Налице е незаконно ограничаване на достъпа на медии до всички общодостъпни за другите допуснати лица части на сградите на НС", заявяват от партията със съпредседатели Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Според точка 17 от правилника за работата в НС журналистите могат да осъществяват своята дейност единствено в обособената пресгалерия пред Конферентната зала, Конферентната зала, трибуната за изявления в мраморното фоайе, мраморното фоайе, обособените пресгалерии в пленарната зала и фоайето пред пленарната зала.

От Да, БГ изтъкват, че в правилника има противоречие, защото същевременно в него пише, че достъпът на журналисти в сградата на парламента за пленарни заседания при изпълнение на служебните им задължения е "свободен и неограничен, както и тяхното придвижване".

"Следва да бъде направено разграничение между "достъп" и "придвижване". Докато достъпът касае пропускателния режим на влизане в сградите на Народното събрание, то придвижването касае движението на журналистите вътре в самата сграда. Те притежават различна правна природа и преследват различна легитимна цел", пише в позицията, изпратена до Киселова.

От партията посочват, че в парламентарната традиция журналистите винаги са имали право на свободно придвижване в рамките на сградите на Народното събрание.

"Ограничаването ѝ (б.а. на акредитацията) до обособени за това места, може единствено да доведе до цензура на медиите и до възможност това да се превърне във функционален заместител на забрана за журналистическа дейност. То представлява и вид дискриминация, тъй като е налице различно третиране на журналисти спрямо други външни посетители без обективни причини, като по този начин се нарушава принципа на равенство", заявяват от "Да, България" в писмото.



Поводът от партията да направят такова предложение (което те настояват, че са повдигали многократно по време на председателски съвет) е заради отнетата акредитация на Кристияна Стефанова заради предполагаема намеса на пиара на Делян Пеевски и "ДПС-Ново начало" - Велислава Кръстева.