СЕМ: Термините ''жестомимичен'' и ''глухоням'' са остарели и некоректни

Съветът за електронни медии призовава за "коректна употреба на термини, свързани с българския жестов език и за отговорно отношение към езиковите и културни особености на всички граждани".

"В медийното пространство се използват остарели и некоректни термини като „жестомимичен“ и „глухоням“, които не отразяват съвременните разбирания за езика и културната идентичност на глухите хора. През 2021 г. се прие Закон за българския жестов език, който официализира употребата на термините „жестов език“, „глухо лице“, „сляпо – глухо лице“ и глухи хора/ глуха общност" - уточняват от медийния регулатор.

При необходимост, преди излъчване или публикуване на информация в медиите, свързана с българския жестов език и неговата употреба, могат да бъдат отправени запитвания до Съвета за българския жестов език към министъра на образованието и науката, който има компетентността да се произнесе относно актуалното използване на терминологията, както и по съдържанието на информацията, касаеща българския жестов език.

"Българският жестов език утвърждава правото на глухите и сляпо-глухите лица на изразяване и достъп до информация чрез този език, както и признава българския жестов език като неразделна част от езиковата и културната идентичност на глухата общност" - посочват още от СЕМ.