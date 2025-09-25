СЕМ прие проектобюджетите: 40% ръст на заплатите в БНР, 20% - в БНТ, 30% - в регулатора за 3 години

Съветът за електронни медии (СЕМ) единодушно прие проектобюджетите на СЕМ, Българското национално радио (БНР) и Българската национална телевизия (БНТ) за следващите три години. С три гласа „за“ и без „против“ и „въздържал се“ членовете на регулатора гласуваха увеличение на заплатите на служителите на БНР с 40%, на СЕМ - с 30% и на БНТ с 20%, предаде БТА.

Симона Велева отсъства поради заболяване, а Галина Георгиева, член на СЕМ, е в отпуск. Заседанието бе председателствано от Габриела Наплатанова.

За 2026 година бюджетът на СЕМ е 1 884 800 евро, за 2027 година - 1 886 800 евро, а за 2027 година - 1 888 700 евро. „Съветът за електронни медии вече повече от десетилетие заема последователна позиция относно системното недофинансиране, което през годините доведе до невъзможност на регулатора да изпълнява в пълен обем възложените му функции. Също така до невъзможност администрацията да получава адекватно и справедливо възнаграждение, което доведе пък до препятствие привличането и задържането на квалифицирани служители“, каза Незабравка Николова, главен счетоводител „Обща администрация” в СЕМ.

В проектобюдета на СЕМ са заложени също средства за дейности по медийна грамотност, провеждане на обучение на служителите за повишаване на експертизата им, включително за развитие на уменията за работа със специализирани програми, социологически проучвания и домакинстване на 13-ата годишна среща на Форума на регулаторните органи на черноморските държави, която ще се проведе догодина.

За БНР актуализираните бюджетни прогнози са за 33 925 000 евро за 2026 г., за 2027 година - 34 150 200 евро, а за 2028 година - 34 390 000 евро. В доклада си БНР е мотивирал 40% увеличение на заплатите, обезщетения на пенсиониращи се служители, издръжка и увеличение на целевата субсидия.

Бюджетът на БНТ за 2026 година е 47 924 600 евро, за 2027 година - 48 милиона евро, а за 2028 година - 48 368 600 евро. Необходими са им средства за увеличение на заплатите с 20%, такса разпространение на програми, разходи за създаване на телевизионна продукция, права за излъчване на спортно съдържание, строително-монтажни работи, програми, създадени от независими продуценти, възнаграждения за авторски права и издръжка.

Пролет Велкова коментира, че от години са недофинансирани и СЕМ, и обществените медии. Тя отбеляза, че по отношение на СЕМ тя наблюдва едно разумно оползотворяване на финансите, но с наличните финанси СЕМ невинаги успява пълноценно да изпълнява ангажиментите си и към този момент.

Габриела Наплатанова също отбеляза недофинансирането на обществените медии и Съвета за електронни медии. Тя посочи, че Европейският съюз е заложил адекватно обезпечаване на регулаторите. „И ние очакваме това действително да се случи и да намери подкрепа в държавния бюджет, както и към обществените медии, за да бъдат те технологично обновени, независими и уверени в това, което правят като продукция за българското общество“, каза Наплатанова.